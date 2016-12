El Celta Zorka gana desde la defensa

El Celta Zorka alargó ayer en Galdakao la racha positiva que acumula en las últimas fechas en la Liga Femenina 2 al imponerse en la complicada cancha del GDKO Ibaizabal, conjunto que llevaba seis victorias consecutivas. Pero ayer las locales no pudieron con las de Vigo, que tras ir a remolque durante muchos minutos, lograron anotar 16 puntos en cinco minutos y alargan su racha hasta los tres triunfos seguidos.

El duelo de ayer en el Polideportivo Urreta acabó resolviéndose en una apasionante recta final, en la que las viguesas consiguieron sacar lo mejor de sí mismas, puesto que tras el empate a 35 que se registraba a falta de menos de dos minutos y medio, hicieron valer su gran defensa para iniciar el despegue. Eso, y un enorme acierto de cara al aro en esos últimos compases. Aún así, el Celta Zorka tuvo que sufrir hasta el último instante, puesto que con el 40-41 estaba todo en el aire. En ese instante, a falta de 29 segundos, una canasta providencial de Manzanares situaba el momentáneo 40-43, que fue redondeado con un tiro libre de Carrera y un triple de Daisy Alaeze que situó un 40-47 que sentenciaba la liza antes del definitivo 42-49.

Durante toda la primera parte del choque, las defensas habían prevalecido sobre los ataques, hasta el punto de que la primera canasta del partido tardó más de tres minutos en llegar, cuando Achiri Ade anotaba un tiro libre que adelantó a las de casa. Tardaron más las visitantes, que no estrenaron su casillero hasta que el reloj marcaba 5:17 para finalizar el cuarto, fue por mediación de Manzanares, quien situó el 3-2 en el electrónico.

Los dos equipos continuaron desacertados de cara al aro rival, pero las viguesas consiguieron tomar la delantera al final del primer cuarto con un exiguo 5-6, que dio paso a un segundo cuarto en el que las de casa empezaron muy fuertes.

Y es que, basándose en el juego interior, donde Agirregoikoa y Achiri Ade hacían valer su altura, el Ibaizabal se despegó hasta el 13-8, momento en el que Cristina Cantero pidió un tiempo muerto que dio resultado. De hecho, a falta de tres minutos y medio, el duelo ya estaba equilibrado con un 15-15, en parte gracias a la buena labor de una siempre solvente Ylenia Manzanares, que llevaba la batuta de su conjunto. No obstante, ello no impidió que el Celta Zorka se retirara al descanso con un ajustado 19-17 en contra.

En el tercer cuarto, las de Vigo pasaron por un momento de crisis al situarse con un 26-19 en contra. Parecía que las vizcaínas podían despegarse en el marcador de manera definitiva, pero un tiempo de la entrenadora celeste detuvo esta inercia. De hecho, sus jugadoras mejoraron notablemente en la faceta defensiva y llegaron al último y definitivo cuarto con un empate a 30 que dio paso a los últimos diez minutos.

Ahí, el equipo vigués se mostró más seguro y, después de un inicio titubeante, parecer haber cogido velocidad de crucero con tres victorias consecutivas.

GDKO Ibaizabal (5+14+11+12):

Aponte (10), Valiente (2), Ramasco (6), Jone Azkue (2) y Achiri Ade (15) – cinco inicial –, Araia Peña (2), Zugazaga y Agirregoikoa (5).

Celta Zorka (6+11+13+19):

Anne Senosiain (3), DaisyAlaeze (12), Ylenia Manzanares (12), Cecilia Okoye (8), Kristina Arsenic –cinco inicial–, Cristina Loureiro (11), Raquel Carrera (3 y Candela Hermida.

Árbitros:

Bravo y Godoy. Sin eliminadas.

Incidencias:

Partido correspondiente a la undécima jornada de la Liga Femenina 2 (Grupo A), disputado en el polideportivo Urreta de Galdakao (Bizkaia).