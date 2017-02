El Celta visita al colista

El Celta Zorka visita hoy al Adba avilesino, colista de la categoría, después de una semana complicada en la que Cristina Cantero no ha podido contar con todo el grupo en ninguna sesión de entrenamiento. La alero estadounidense Daisy Alaeze se lesionó en el último minuto del partido de la semana pasada contra el Ensino y sufre un esguince de tobillo que le impedirá jugar esta tarde y por el que podría perderse también el derbi de la siguiente jornada ante el Arxil. Por su parte, la pívot serbia Kristina Arsenic se dañó una rodilla en el entrenamiento del jueves y está pendiente de someterse a nuevas pruebas para determinar el alcance de la dolencia, aunque está totalmente descartada para el encuentro de hoy. Además, Ylenia Manzanares sigue arrastrando dolores en los pies y sólo participó en una sesión, pero en principio podrá jugar en Avilés.

Así las cosas, Cantero ha recurrido a la júnior Carla García para completar una convocatoria en la que estarán también Anne Senosiain, Cristina Loureiro, Cecilia Okoye, Raquel Carrera, Laura Alonso y Candela Hermida.

Pese a las bajas, el Celta Zorka quiere dar continuidad a la victoria que cosechó en la jornada anterior ante el Ensino (77-66), con la que rompió una racha de tres derrotas consecutivas, y para ello tratará de doblegar a un Adba que no vive su mejor momento. Colista del grupo con sólo cuatro victorias, el conjunto avilesino viene de perder en la pista del Ponce Valladolid (75-55), aunque la entrenadora celeste no se fía de la situación clasificatoria del rival. "Es un equipo que compite siempre muy bien, sobre todo en su cancha, lo que pasa es que cuando te metes en dinámicas negativas de resultados es difícil salir", indica Cantero.

El vizcaíno Adrián Yáñéz, que en diciembre sustituyó al gallego Pepe Vázquez, es el entrenador de un Adba en el que destaca sobre todo la base Andrea Malanda, que juega unos 37 minutos por partido y aporta una media de 12,5 puntos, 3,5 rebotes y 3,6 asistencias.

Junto a ella suelen figurar en el quinteto inicial la escolta eslovena Eva Rupnik (9 puntos, 3 rebotes y 3 asistencias), la alero francesa Rudiane Eduardo (10 puntos, 5 rebotes), la ala-pívot Carmen Ortiz (5 puntos, 4 rebotes) y la pívot croata Jovana Mandic (10 puntos, 7 rebotes). Sara Sánchez, Claudia Alonso y Covadonga González completan el grupo más utilizado por Yáñez en lo que va de temporada.

"El Adba vive de la intensidad y del ritmo que marca Malanda. La base es su punto más fuerte porque dirige bien al equipo, aporta puntos y, cuando no anota, da asistencias. También sobresale Mandic, que es una pívot grande y resulta complicado pararla", señala Cristina Cantero.

En la primera vuelta, el Celta Zorka derrotó al equipo avilesino en Navia por diez puntos (69-59). n