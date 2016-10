El Celta sucumbe al plan del Alondras

El Alondras es uno de esos equipos con las ideas claras y un patrón de juego que no es muy vistoso, pero que sí es efectivo. En una categoría en la que tiene como único objetivo la permanencia, opta por un fútbol defensivo, con mucha gente replegada y con transiciones rápidas y balones en largo en los que trata de aprovechar la velocidad de sus futbolista de ataque. Si el rival es uno de los grandes de la categoría como el Celta, el plan se agudiza.

Ayer lo hizo así y obtuvo un punto de renta, a pesar de comenzar el encuentro de la peor manera posible. En la primera acción, un centro lateral lo tocó ligeramente José Sobrido. Pareció atajarlo Kevin, pero el esférico se le escurrió y terminó dentro de la portería local. El tanto podía aventurar una tarde plácida para la formación viguesa ante un rival de menor calidad técnica. Sin embargo, comenzaron a pasar los minutos y los pupilos de David de Dios no conseguían romper el partido. En las acciones que superaban la poblada defensa canguesa aparecía Kevin bajo palos para realizar buenas intervenciones y mantener a su equipo en el partido.

Mediada la segunda mitad llegó la opción del Alondras y fue debido a la expulsión por doble cartulina amarilla del visitante Martín. Con un jugador menos, el Celta mantuvo su dominio mientras los futbolistas de Javier Tenorio trataban de confeccionar el contragolpe del empate. Llegó a falta de doce minutos para el final del encuentro, cuando Torres enganchó un balón en profundidad y superó a Pablo.

El Alondras mantuvo su plan hasta el final del partido y el Celta lo intentó de todas las formas posibles, pero no supo superar la defensa local. Balones al área y mucho dominio, pero escasas ocasiones en un encuentro donde escaseaban los espacios.

La igualada lastra al Celta que está situado en la quinta posición a cinco puntos del Sporting y el Oviedo. Por su parte, el Alondras es octavo, con un punto menos que su rival de ayer, y con un margen de cuatro sobre el descenso. Buenas cifras.

Alondras:

Kevin, Diego, Dani (Javi, min. 68), Pablo, Manu, Anxo, Viñas, García, Luismi (Bastón, min. 85), Pastoriza (Luki, min. 78), Juan (Torres, min. 63).

Celta:

Pablo, Carlos, Riki (Nacho, min. 79), Barcia, Salgueiro, Martín, Gabri (Pampín, min. 67), Alberto, José Sobrido, Aarón (Óscar, min. 79), Mario (Toi, min. 65).

Goles:

0-1, min. 1: José Sobrido; 1-1, min. 78: Torres.

Árbitro:

Alejandro Muñiz Ruíz. Expulsó por doble cartulina amarilla a Martín (min. 64). Amonestó a Manu, Anxo, Pastoriza, Javi y Xoel (en el banquillo) por el Alondras y a Barcia por el Celta.