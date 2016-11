Un Celta selectivo en los méritos

Un día de botas cambiadas de pie y de césped blando. De repetir hasta la extenuación la secuencia error-enmienda. De digerir sensaciones negativas hasta sacar algo de buen provecho. De no encontrarse pero nunca dejar de buscarse. Victorias que no adornarán biografías pero que dan vida. El Celta sumó tres puntos ante el Valencia porque tuvo fe cuando no tenía motivos y porque su rival no la tuvo cuando sí los tenía. Dos goles en sendas segundas jugadas tras saques de esquina a favor deshicieron la madeja futbolística en la que se atoró, durante gran parte del partido, el equipo vigués. Sin ser quisquilloso, una remontada, tres puntos, cuarto triunfo consecutivo en casa en Liga y octavo puesto en la clasificación, a un paso de todo. Siéndolo, un fútbol muy mejorable, teniendo en cuenta las bases sobre las que se fundamenta este equipo, que ya no acumula méritos, los selecciona.

Se fue el Valencia con la sensación de haber hecho más méritos que el Celta. Y realmente fue así en la mayoría de factores tangibles. Pero el equipo vigués hizo ayer un master de intangibles para acabar llevándose un partido que, por sensaciones, siempre pareció más propicio al rival valenciano.

Porque rara vez logró el equipo celeste crear fútbol desde atrás. Muy rara vez. Con Radoja y Pablo Hernández jugando más de espaldas a la portería rival que de cara debido a la ordenada presión sobre ellos que ejercía el Valencia, la labor de sacar el balón quedaba en manos de los dos centrales que formaron en una defensa de circunstancias: David Costas y Andreu Fontás (con Facundo Roncaglia y Jonny por la bandas). De su habilidad para encontrar a los atacantes del equipo dependía el fútbol céltico. Pero la circulación en la retaguardia casi nunca tuvo ni la eficacia ni la seguridad que se demandaba. De ahí que el único argumento medianamente válido en los primeros cuarenta y cinco minutos fuesen los balones largos buscando la carrera de Guidetti. Porque quiso Eduardo Berizzo juntar en punta a dos futbolistas que en Amsterdam demostraron efervescencia: Iago Aspas y John Guidetti. Acompañados del habitual don la ubicuidad de Daniel Wass, debían generar peligro en el área rival. No lo hicieron casi nunca, salvo en una arrancada del sueco que pidió penalti en su pugna con Mangala y sólo se llevó una tarjeta amarilla (m.21). Fue la jugada que acabó de enervar a la grada contra Clos Gómez, colegiado que se mueve entre el dejar jugar y el exceso de celo, posiciones antagónicas que no casan nada bien y que acaban pariendo actuaciones incomprensibles.

Mientras el Celta se peleaba contra sí mismo –Aspas y Wass intercambiaban su posición en busca de encontrar unos pases desde atrás que nunca llegaron– y contra el árbitro, el Valencia se iba econtrando cómodo porque el balón echaba raíces en la mitad de campo celeste. Sin pasar por problemas atrás y ganando la batalla de la presión, su único gran pero era la falta de ambición ofensiva. Pero, a fuerza de estar, Parejo sacó un buen centro desde la derecha y Rodrigo le ganó la espalda a Costas quien, temiéndose lo peor, agarró ligeramente al ariete formado en A Madroa. Clos Gómez vio el penalti y Parejo lo marcó.

El partido se movía a golpes y a gritos. Nada limpio, todo turbio. Con rabia, más que con fútbol. Pero nada mejor que un argentino para traducir la rabia en fútbol. Llegaba al área rival Roncaglia discutiendo con Nani por un codazo anterior que había obligado al céltico a salir del campo. El primer balón colgado no sirvió, pero le cayó a Costas al borde del área y lo picó hacia la zona donde se movía el enrabietado lateral céltico. Y él lo hizo todo: tocó de cabeza la pelota, la bajó, recortó a los defensas con su pierna derecha de tacón y con la izquierda la golpeó. El gol del empate. Cuando llegó el descanso, el juego no había mejorado –de hecho, Rubén tuvo que sacar una buena mano a disparo de Nani tras otro duelo ganado por Rodrigo a Costas– pero el marcador sí.

En el inicio de la segunda parte, la situación no varió sustancialmente. El Valencia seguía teniendo una apuesta más clara y el Celta rehacía la suya cada cinco segundos. Pero los che tampoco encontraron la manera de convertir la sensación de inquietud cuando se movían en terreno celeste en peligro real, salvo en un par de acciones de Nani. La insegura circulación de balón en la retaguardia viguesa no auguraba nada bueno, pero los augurios no se cumplieron.

Bastó una contra llevada por Wass y Guidetti, con despeje final de Alves, que acabó en saque de esquina. El propio Wass lo sacó en cortó hacia Chelo Díaz –que había entrado en el campo en sustitución del lesionado Radoja y él sí ejerció de mediocentro mirando hacia delante–, quien se la devolvió para hacer la pared y que el chileno llegase a línea de fondo y centrase. El inteligente balón fue rematado por Guidetti a gol.

El Celta, que supo aguantar el resultado sin agobio, ganó en contra de sus propias sensaciones y de las del rival. Ganó, probablemente, sin merecerlo. Meritorio.

Celta:

Rubén Blanco; Facundo Roncaglia, David Costas, Andreu Fontás, Jonny Castro; Nemanja Radoja (Marcelo Diaz, min.69), Pablo 'Tucu' Hernández; Iago Aspas, Daniel Wass, Pione Sisto (Carles Planas, min.90) y John Guidetti (Pape Cheik, min.84).

Valencia:

Diego Alves; Joao Cancelo, Garay, Mangala, Montoya; Mario Suárez, Parejo, Medrán (Santi Mina, min.79); Fede Cartabia (Munir, min.79), Nani y Rodrigo.

Goles:

0-1, m.31: Parejo, de penalti; 1-1, m.42: Roncaglia; 2-1, m.76: Guidetti.

Árbitro:

Clos Gómez (aragonés). Amonestó a Guidetti, David Costas, Jonny, Fontás, Aspas y Rubén por parte del Celta, y a Mario Suárez por parte del Valencia.

Incidencias:

Partido disputado en el estadio municipal de Balaídos ante 18.251 espectadores.