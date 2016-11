El Celta resuelve por la vía rápida

El Celta conquistó ayer el XXI Memorial Quinocho ante el Sporting de Braga, una victoria labrada en los primeros compases de un partido en el que Eduardo Berizzo repartió protagonismo entre los menos habituales. Y fue precisamente Naranjo, el jugador del primer equipo que menos minutos ha disputado hasta la fecha –excepción hecha del lesionado Beauvue– el encargado de inaugurar el marcador a los 4 minutos al aprovechar una asistencia de Rossi. El italiano se encargó de subir el 2-0 al electrónico al rematar un centro de Señé superado el cuarto de hora de un encuentro que fue perdiendo ritmo con el paso de los minutos. El Sporting mejoró tras el descanso, cuando saltaron al terreno de juego varios de sus futbolistas más importantes, y consiguió acortar diferencias con un golazo de Marcelino Goiano. Sin embargo, el Celta supo resistir para conquistar una vez más el trofeo organizado en memoria del añorado Quinocho.

Tal y como se preveía, Berizzo aprovecho para dar minutos a los jugadores que más tiempo han pasado en el banquillo o la grada. Aunque también hubo espacio en el once para titulares habituales como Sergio, Bongonda, Sergi Gómez o Mallo, al que el 'Toto' probó una vez más como mediocentro.

Las rotaciones fueron todavía más pronunciadas en el Braga, en el que José Peseiro alineó únicamente a dos de sus jugadores con más peso: Marcelino Goiano y Wilson. Y el conjunto luso, que es quinto en la liga portuguesa y segundo en su grupo de la Liga Europa, notó los cambios ante un Celta que saltó al césped de Balaídos con más hambre.

No tardaron en encontrar alimento los vigueses. A los cuatro minutos de partido, David Costas inició la acción del 1-0 con un pase a Rossi al que el italiano dio continuidad filtrando una asistencia que Naranjo aprovechó para batir por bajo a Matheus. Sin apenas oportunidades esta temporada, el primer fichaje veraniego del Celta se reivindicaba con un tanto al que, sin embargo, el andaluz no supo dar continuidad. Su actuación dejó más dudas que certezas.

El Sporting de Braga no tardó en acercarse a las inmediaciones de Sergio, que respondió con una espléndida parada a un cabezazo de Benítez a centro de Wilson desde la banda izquierda. El lateral Goiano volvió a probar suerte al cuarto de hora tras una cabalgada por banda derecha que remató con un disparo al lateral de la red.

Pero fue el Celta el que volvió a morder, apenas dos minutos después, con un buen centro de Señé –muy entonado el catalán en la primera parte– que Giuseppe Rossi remató a gol con la puntera.

El conjunto celeste se encontraba a gusto en el terreno de juego. Movía el balón con criterio, con Pape muy intenso en el centro del campo –tanto que vio la primera amarilla del partido– y los hombres de ataque combinando con calidad e inteligencia. Sin embargo, el choque se enfrió con la lesión de Álvaro Lemos, que tuvo que abandonar el terreno de juego tras sufrir un golpe en el minuto 37. Berizzo prefirió esperar al descanso para dar entrada a Fontás y el Celta, con un hombre menos, se replegó en su área hasta el intermedio.

Tras el descanso, con la entrada de futbolistas de peso como Baiano, Mauro o Santos, el Sporting mejoró sus prestaciones. Benítez volvió a disfrutar de una buena ocasión y Goiano acortó distancias con un magnífico derechazo desde la frontal en el minuto 73 ante el que nada pudo hacer Iván Villar, sustituto de Sergio.

El Celta jugó a un ritmo menor, aunque Brais y Pione trataron de imprimir algo de chispa saliendo desde el banquillo, pero supo mantener su ventaja para conquistar un nuevo Memorial Quinocho.

Celta:

Sergio Álvarez (Iván Villar, min. 62); Álvaro Lemos (Fontás, min. 46), David Costas, Sergi Gómez (Cabral, min. 52), Planas; Hugo Mallo, Pape Cheikh (Brais Méndez, min. 59), Señé (Iago Aspas, min. 66); Bongonda (Pione Sisto, min. 66), Rossi (Borja Iglesias, min. 66), Naranjo.

Sporting de Braga:

Matheus; Marcelino Goiano, Ricardo Martínez, Artur Jorge, Djavan; Wilson, Aguiar, Tiba, Benítez; Martínez, Stojiljkovic. También jugaron Tiago Sá (p.s.), Baiano, Rui Fonte, Coutinho, Santos, Alan, Bruno Wilson, Mauro, Xeka y Lucas.

Goles:

1-0, min. 4: Naranjo; 2-0, min. 18: Rossi; 2-1, min. 73: Marcelino Goiano.

Árbitro:

David Pérez Pallas (gallego). Amonestó con tarjeta amarilla a los locales David Costas y Pape y a los visitantes Marcelino Goiano y Rui Fonte.

Incidencias:

XXI Trofeo Memorial Quinocho, disputado en el estadio de Balaídos ante 3.400 espectadores, según datos ofrecidos por el Celta.