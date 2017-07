El Celta se prueba en Inglaterra

Después de casi tres semanas de pretemporada, el Celta de Juan Carlos Unzué se probará esta tarde ante el Brentford (16:00), equipo de la segunda categoría del fútbol inglés, en el estadio de Griffin Park, en el Gran Londres. Será el segundo compromiso estival del conjunto celeste, que la semana pasada conquistó el I Trofeo Isidro Silveira ante el Racing de Ferrol y el Sporting de Gijón.

El nivel de los contrincantes del Celta irá aumentando poco a poco durante esta pretemporada. Después de enfrentarse en un triangular a un equipo de Segunda B y otro de Segunda española, el cuadro vigués se medirá esta tarde en Inglaterra a un rival de la Championship League, la segunda categoría del fútbol inglés, plagada de equipos con presupuestos equiparables a los de buena parte de los conjuntos de la Primera División española. Entre ellos está el Brentford, candidato al ascenso a la Premier las últimas temporadas y en cuyas filas destaca la presencia del canterano celeste Jota Peleteiro.

El de A Pobra do Caramiñal es uno de los futbolistas más destacados del Brentford, equipo al que regresó el pasado mes de enero después de jugar cedido en el Eibar. En la segunda parte de la temporada disputó 23 partidos en los que firmó 12 goles y repartió cinco asistencias, actuaciones que lo han situado en la órbita de equipos de la talla del Everton. Por el momento, Jota continúa en el Brentford y hoy será una de las grandes amenazas del Celta. Además del excéltico, en el hoy rival celeste destacan jugadores como el danés Lasse Vibe (38 partidos, 16 goles y 9 asistencias la temporada pasada), el centrocampista Nico Yennaris o el recién llegado Neal Maupay, un delantero francoargentino de 20 años fichado del Saint-Etienne.

Unzué podrá contar con todos sus pupilos. Después de tres días de entrenamientos en Inglaterra –ayer con otra doble sesión–, el Celta sigue sin contar con lesionados, por lo que el técnico navarro tendrá la oportunidad de repartir minutos entre cualquiera de los 25 jugadores que tiene a sus órdenes, aunque lo normal es que Álex López –con el que no cuenta y que ya no jugó en A Malata– no se vista de corto.

El choque ante el Brentford será el primero de los tres que el Celta jugará en el plazo de ocho días. El martes que viene se enfrentará al Burnley, de la Premier League, y el sábado de la semana que viene, tras poner punto final a su concentración en Inglaterra, jugará en casa del Bayer Leverkusen. En estos dos encuentros, Unzué ya tendrá a toda la plantilla a su disposición, ya que el regreso de Marcelo Díaz –al que el club le busca salida– y Pablo Hernández está previsto para mañana domingo.