El Celta pretende a Larsson

Sam Larsson es otra de las alternativas del Celta para reforzar su extremo izquierdo. El Heerenveen rechazó una propuesta de algo más de 4 millones de euros del club vigués por el jugador, según informó el "Teleegraf", y el internacional sueco no acudió al entrenamiento de ayer de su equipo. La versión oficial es que se encuentra enfermo. La opción de Larsson se une así a las de Nolito y Emre Mor, una vez frustrada la operación por Hirving Lozano, que se decantó por el PSV.

El Celta tiene previsto realizar dos fichajes más este verano: un extremo izquierdo que pueda actuar también por el otro costado– y un interior. El objetivo del club es realizar una de esas dos incorporaciones con la mayor premura posible y esperar a agosto para llevar a cabo la otra, teniendo en cuenta que con el avance del mercado pueden surgir opciones que a día de hoy parecen imposibles.

Según informó la prensa holandesa, el Celta ha presentado ya una propuesta por Larsson de algo más de 4 millones de euros que habría sido rechazada por el Heerenveen. El objetivo del club holandés es ingresar 8 millones de euros por su futbolista, compañero del céltico John Guidetti en la selección absoluta de Suecia. Las negociaciones entre ambos clubes continúan y Larsson se ausentó de la sesión de ayer de su equipo, lo que despertó todo tipo de especulaciones en Holanda con respecto al futuro del futbolista y su posible salto a la Liga española. La versión del club, no obstante, es que el sueco se encuentra enfermo, motivo por el cual no pudo ejercitarse ayer junto a sus compañeros.

Sam Larsson es un polivalente atacante de 24 años que puede actuar en todas las posiciones del ataque. Se desenvuelve con más asiduidad por el extremo izquierdo, pero también puede jugar por la banda derecha, en la mediapunta e incluso en la punta del ataque.

Larsson debutó como profesional en el Göteborg, el equipo de su ciudad natal. Allí jugó hasta que en 2014, con sólo 21 años, fue traspasado al Heerenveen. En el conjunto holandés ha jugado las tres últimas temporadas, en la que ha disputado 98 partidos oficiales con un balance de 23 goles y 30 asistencias. Especialmente destacada fue su última campaña, en la que firmó 9 tantos y 16 pases de gol en 36 encuentros. Su rendimiento le llevó a debutar como internacional absoluto con Suecia, donde ha compartido vestuario con Guidetti.

Ahora, Larsson –cuyo hermano mayor Daniel jugó en el Valladolid y el Granada– aspira a dar un paso adelante en su carrera. Ha mostrado públicamente su predilección por la Liga española y la Serie A italiana. El Celta le ofrece la posibilidad de jugar en España y el sueco está dispuesto a ello, pero el Heerenveen no facilitará su salida. El club holandés pide 8 millones de euros por él y, por el momento, la propuesta del Celta apenas supera la mitad de dicha cantidad. Las negociaciones continúan y, mientras tanto, la entidad celeste maneja otras alternativas, como Nolito o el internacional turco Emre Mor.n