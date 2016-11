El Celta pierde a Planas para los siete próximos partidos

El Celta sufrió ayer un nuevo contratiempo para esta recta final de 2016 tan cargada de partidos. Carles Planas padece una "rotura de grado II en el gemelo interno de la pierna izquierda", según informaron ayer los servicios médicos del club, que estiman que el lateral zurdo tendrá que estar entre cinco y seis semanas de baja. Por lo tanto, no podrá volver a jugar hasta enero. Su ausencia se une a las ya sabidas para el partido de mañana en Balaídos contra el Granada (18:30), que tampoco podrán jugar el lesionado Beauvue ni los sancionados Hugo Mallo y Sergio. Además, Orellana es duda debido al esguince de tobillo que sufrió ante Las Palmas y del que todavía no se ha recuperado plenamente.

La lesión de Planas deja al Celta especialmente tocado en sus laterales, ya que a su ausencia para los próximos siete encuentros (cuatro de Liga ante Granada, Betis, Sevilla y Athletic; dos de Copa contra el UCAM Murcia y el de Liga Europa frente al Panathinaikos) hay que añadir la de Hugo Mallo, sancionado con cuatro encuentros tras su expulsión en Eibar. El marinense tampoco estará a disposición de Eduardo Berizzo para los encuentros ligueros ante Granada, Betis y Sevilla ni para la ida de la eliminatoria copera en Murcia. Cuatro partidos en los que el'Toto' dispondrá como laterales de Jonny, Roncaglia y Álvaro Lemos.

Precisamente, el concurso de Jonny en el partido de mañana era dudoso. El de Matamá no está lesionado, no aparece en el parte médico, pero tuvo que abandonar el encuentro del jueves con calambres, tal y como le sucedió a Marcelo Díaz. El mal estado del césped de Balaídos pudo influir. En principio, ambos podrán estar a disposición de Berizzo para recibir al Granada, duelo para el que sigue siendo duda Orellana, aunque ayer dio un paso más en su incorporación progresiva al grupo.

Son baja segura, además de los mencionados Planas y Mallo, Claudio Beauvue, que apura la recta final de la recuperación de su grave lesión en el tendón de Aquiles, y Sergio Álvarez, sancionado.n