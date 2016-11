El Celta pierde magia para Eibar

El Celta visitará mañana al Eibar (18:30) sin dos de sus futbolistas más desequilibrantes. La baja de Iago Aspas, que debe cumplir un partido de sanción por acumulación de amonestaciones, ya era conocida, pero ayer se le unió la de Fabián Orellana. El internacional chileno regresó a Vigo después de diez días concentrado con su selección y el doctor García Cota confirmó que está descartado para Ipurua y es seria duda para el encuentro del próximo jueves contra el Standard de Lieja. Por su parte, Álvaro Lemos se ejercitó ayer con normalidad, por lo que en principio estará a disposición de Eduardo Berizzo si el técnico argentino lo estima oportuno.

El de mañana en Eibar será el primer encuentro del curso que el Celta afronta sin Iago Aspas ni Orellana, posiblemente sus dos jugadores más determinantes en ataque. El chileno se ha perdido ya varios partidos por lesión, pero el moañés participó en todos menos en uno, el de Liga Europa contra el Ajax en Balaídos. Y en ese duelo sí jugó Orellana, que fue el encargado de marcar el definitivo 2-2.

En toda la temporada pasada, sólo hubo dos encuentros de Liga que el Celta jugó sin ninguno de estos dos futbolistas y ambos acabaron en derrota. En la 21ª jornada en casa del Rayo Vallecano (3-0) y en la 24ª en la del Barcelona (6-1).

El jefe de los servicios médicos del club vigués, el doctor Juan José García Cota, explicó ayer el estado en el que se encuentra Orellana. El chileno sufrió un esguince en una zona complicada del tobillo (sindesmosis) que requiere un cuidado especial. "Son esguinces que hay que tratar con mucha cautela porque es la típica lesión que si no la tratas de forma correcta te puede dejar limitaciones durante mucho tiempo", señaló, al mismo tiempo que restó importancia al viaje del céltico con su selección. "Él quería estar con su selección, pero no jugó y mantuvimos contacto casi diario con el médico para mantener el tratamiento. Lo único que no habría sido admisible médicamente es que hubiera jugado. El viaje, por largo que haya sido, no tiene influencia en la lesión", añadió el galeno del Celta.

Sea como fuere, Orellana no podrá jugar mañana contra el Eibar. "Es una lesión que lo descarta para este fin de semana y durante los próximos días veremos si puede llegar al partido del jueves", aseveró el doctor García Cota.

Por otro lado, el médico del Celta y la selección afirmó que Álvaro Lemos ha evolucionado favorablemente de la contusión en la cresta ilíaca que sufrió en el Memorial Quinocho, por lo que podría entrar en la lista para Eibar si Berizzo lo estima oportuno.

Además, el resto de internacionales está en perfectas condiciones. Ayer se incorporaron al trabajo Marcelo Díaz, Orellana, Pablo Hernández, Roncaglia, Guidetti, Wass, Iago Aspas, Jonny y Rubén Blanco. Hoy lo hará el último en regresar, Nemanja Radoja.n