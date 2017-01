El Celta, ante otra gesta copera con Zidane al borde de su primer K.O.

Es un nuevo desafío para el grupo entrenado por Eduardo "Toto" Berizzo, que prefiere eludir el papel de favorito pese al 1-2 que trae del Santiago Bernabéu, consciente de la facilidad que tiene este Real Madrid para remontar eliminatorias.



Los goles de Iago Aspas y Jonny, no obstante, hacen soñar al vestuario celeste con repetir la gesta de hace un año ante el Atlético, también en cuartos de final de la Copa. El Celta se agarra a su buen momento de forma y a su solidez en Balaídos - este año sólo el Leganés, Atlético y Sevilla han ganado allí- para alcanzar, por segunda temporada consecutiva, las semifinales.



Su objetivo es marcar un gol porque obligaría al Real Madrid a hacer dos para forzar la prórroga. La baja, por sanción, del internacional chileno Pedro Pablo "Tucu" Hernández es el único contratiempo que tiene Berizzo, que reservó frente a la Real Sociedad a la mayoría de sus titulares.



Por ello, salvo ese cambio obligado, el Celta repetirá el mismo once del Santiago Bernabéu. Sergio Álvarez será el portero y a la defensa regresarán Hugo Mallo, Jonny y Cabral, tras no jugar en San Sebastián. Completará la línea defensiva Roncaglia, que actuará en el centro del eje.



La baja del Tucu devolverá a Daniel Wass al centro del campo, donde estará secundado por Radoja y Marcelo Díaz, los pulmones del equipo. Iago Aspas jugará en la banda derecha y Bongonda en la izquierda, con el sueco John Guidetti como delantero centro.



Por su parte, el Real Madrid busca una nueva remontada que le haga sobreponerse a todos los inconvenientes con los que ha comenzado el 2017. Una plaga de lesiones que no tiene fin, pasar de una racha sin perder histórica a dos derrotas consecutivas, y malas sensaciones psicológicas y físicas, marcan su actual momento, el más bajo del curso.



Zidane nunca perdió una eliminatoria en su año al mando del Real Madrid. Firma el pleno con cinco de cinco: tres de ellas en Liga de Campeones para acabar conquistando la Undécima; y dos en la presente edición de Copa del Rey, frente a la Cultural Leonesa y Sevilla.



La importancia que dan a la competición cuerpo técnico y plantilla, por el deseado triplete, no está a la par que el sentimiento del club, que no ve con malos ojos quedarse fuera de la competición menos importante de las tres que restan para centrarse en conquistar LaLiga Santander y soñar con la `Champions`.



Pero el Real Madrid buscará la remontada con todo lo que tiene, con la obligación de hacer brillar su fondo de armario ante las bajas de jugadores claves en su columna vertebral. Futbolistas como Dani Carvajal, Raphael Varane, Pepe, Marcelo, Luka Modric, James Rodríguez y Gareth Bale rellenan el amplio parte de bajas.



Así que tendrá que improvisar Zidane con las mayores dificultades en la zona defensiva. Kiko Casilla jugará en portería con el deseo de que no acabe la competición en la que es titular; dos jugadores con molestias musculares como Danilo y Fabio Coentrao ocuparán los laterales, a no ser que el técnico francés invente algo por la necesidad de goles y juegue con una defensa de tres en la que Sergio Ramos y Nacho Fernández intentarán hacer funcionar.



Isco Alarcón sería la novedad en el centro del campo, y todo indica a que Lucas Vázquez, Cristiano Ronaldo y Álvaro Morata serán los futbolistas a los que se encomendará la remontada por sus goles.



- Alineaciones probables:



Celta de Vigo: Sergio Álvarez; Hugo Mallo, Cabral, Roncaglia, Jonny; Marcelo Díaz, Radoja, Wass; Iago Aspas, Bongonda, Gudetti.



Real Madrid: Casilla; Danilo, Sergio Ramos, Nacho, Coentrao; Casemiro, Kroos, Isco; Lucas Vázquez, Cristiano Ronaldo, Morata.



Árbitro: José María Sánchez Martínez (colegio murciano).



Estadio: Balaídos.



Horario: 21.15 hora local (20.15 gmt).