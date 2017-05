El Celta ofrece seguir a Rossi y el técnico decidirá sobre las bajas

n n n El Celta dispone en estos momentos de 29 jugadores en nómina, incluido el recién fichado Maxi Gómez y los cuatro cedidos, y plantea deshacerse de una docena de futbolistas de cara a la próxima temporada con el objetivo de que la plantilla no supere los 21 efectivos. Buena parte de las decisiones en este sentido dependerán del nuevo entrenador. No obstante, el club ya le ha ofrecido seguir a Giuseppe Rossi para que el italiano pueda recuperarse en Vigo de la grave lesión de rodilla que sufrió el pasado mes de abril. En caso de aceptar, Rossi no computaría como uno de esos 20 o 21 jugadores.

El Celta ha querido tener con Rossi el mismo detalle que en el pasado tuvo con otros célticos que acababan contrato y sufrieron una lesión de gravedad. Los dirigentes del club vigués no han querido dejar sin equipo al italiano, al que le ofrecen continuar a cambio de una considerable reducción salarial. Por otro lado, le ofrecen la posibilidad de abandonar el equipo en el momento en el que lo estime oportuno y sin contraprestación alguna. La decisión corresponde en estos momentos al delantero.

En cuanto a las bajas, el club deja en manos del nuevo técnico las decisiones. No se descarta ni siquiera la continuidad de Carles Planas, que acaba contrato el 30 de junio, y no se hará efectiva la posibilidad de cortar a Josep Señé, pese a que el Celta tiene dicha opción, hasta que el nuevo entrenador tome una decisión al respecto.

En cuanto a los cedidos, lo único seguro es que Drazic volverá a salir el próximo verano.n