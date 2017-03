"El Celta es muy difícil de combatir"

Después de anunciar el miércoles pasado que a final de la temporada dejará el banquillo del Barcelona, al que ha dirigido las tres últimas temporadas, Luis Enrique Martínez admitió ayer, en la rueda de prensa previa al encuentro de hoy contra el Celta, que está "un poco más aliviado". Ahora, dijo, su meta es afrontar los próximos tres meses de competición centrado en los "objetivos apasionantes" que le quedan.

En la primera rueda de prensa que ofreció tras comunicar su adiós, Luis Enrique se mostró algo más relajado que en las últimas comparecencias, si bien no ha dado pistas sobre si se tomara un año sabático o si, por contra, entrenará a otro equipo. "Estoy igual de pletórico, en cuatro días no pierdo la fuerza. Sí que estoy un poco más aliviado y con la atención puesta en lo que es este final de temporada apasionante por los objetivos que tenemos", explicó, antes de dejar claro que por el momento no sabe qué hará en el futuro. "No sé lo que va a suceder. Lo que sí que sé es que mi mujer quizás no me aguanta uno, dos o tres años en casa", bromeó el preparador del conjunto blaugrana, cuyo primer duelo tras anunciar su adiós será precisamente contra el Celta, el equipo desde el que en 2014 dio el salto al banquillo del Barcelona.

El tono del técnico gijonés fue más conciliador de lo habitual y también bromeó cuando fue cuestionado sobre si echará de menos a los periodistas. "Ya veremos ya", dijo entre risas el asturiano.

En cualquier caso, el preparador de la escuadra blaugrana remarcó que su adiós no se debe a una supuesta mala relación con los jugadores de la primera plantilla del Barcelona. Es más, en este sentido aseguró que dicha relación ha mejorado con el paso de las temporadas. "Tengo una mejor relación ahora con el vestuario. La decisión es personal. Con el paso de las temporadas tengo una mejor relación con mis jugadores", aseveró 'Lucho', que el miércoles afirmó que el principal motivo de su marcha es que necesitaba desconectar. En esta misma línea volvió a insistir ayer: "Tengo una tara como entrenador, y es que no sé desconectar".

Por otro lado, Luis Enrique se refirió a las palabras del exentrenador del Barcelona y actual técnico del Manchester City Pep Guardiola, quien en los últimos días elogió la manera en la que ha gestionado las decisiones al mando de la nave azulgrana. "Lo de ir a la tuya se refiere al entorno, es una evidencia, pero yo tengo muy en cuenta a mi grupo de trabajo, como seguro que también lo tiene Pep. Es una profesión diferente, en la que tienes que tomar decisiones importantes y luego los resultados dicen si te has equivocado o has estado mejor o peor", puntualizó.

En este sentido, Luis Enrique añadió que hay "clubes que tienen mayor repercusión, pero que eso no tiene nada que ver" con su adiós.

Sobre el futuro de su cuerpo técnico, Luis Enrique dejó claro que la suya es una decisión que no afecta al futuro de sus ayudantes –de hecho, Juan Carlos Unzué, su segundo, es uno de los nombres que suena como su sustituto– y subrayó, asimismo, que no participará en la confección de la plantilla con vistas al próximo curso.

La rueda de prensa estuvo marcada por el anuncio de su adiós, pero Luis Enrique insistió en que su atención está puesta en el duelo de esta noche contra el Celta, que será "muy atractivo y difícil". "Es uno de los equipos más difíciles de combatir de toda la Liga y reclama toda nuestra atención", dijo sobre el conjunto celeste. "Es un equipo que ya nos ha ganado en algunos episodios, con calidad y que requiere de toda nuestra tensión para superarlo", agregó Luis Enrique, que se deshizo en halagos hacia su ex equipo. "El Celta siempre nos ha ganado jugando bien al fútbol, cosa que elogio y admiro. Los jugadores lo saben. Es un partido para estar muy atento", dijo. El Celta fue, en el duelo de la primera vuelta en Balaídos (4-3), el último equipo capaz de derrotar a los blaugranas en Liga.

Por otro lado, Luis Enrique aseguró que el duelo ante los vigueses será "totalmente distinto" al que jugarán el próximo miércoles ante el PSG, ya que se tratan de dos escuadras que defienden de manera totalmente distinta. Hoy, Luis Enrique sólo piensa en "sumar, sumar y sumar y esperar a que los demás no hagan lo mismo" para poder levantar su tercer título liguero.n