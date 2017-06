El Celta masculino se salva y el femenino termina séptimo

El Real Club Celta masculino y el Atletismo Femenino Celta seguirán una temporada más en Primera División tras los resultados que se dieron ayer en la última jornada de la liga, que los chicos disputaron en Moratalaz (Madrid) y las chicas, en Burgos.

El Celta masculino tuvo que competir en el grupo por la permanencia tras acabar noveno las dos primeras jornadas, pero no tuvo ningún problema para mantener la categoría. Los célticos protagonizaron una buena actuación en Moratalaz y acabaron en la tercera plaza del grupo, sólo por detrás del Super Amara-BAT y del UCAM-Cartagena.

En esta última jornada, el club vigués consiguió tres medallas de oro. Miguel Gómez se impuso en la prueba de 100 metros, mientras que Gonzalo Basconcelo logró la victoria en 3.000 metros e Ignacio Fernández logró el mejor lanzamiento en martillo.

En total, el Celta sumó ocho medallas en el grupo por la permanencia. Pedro Juncal se subió al segundo cajón del podio en 400 metros y otros dos lanzadores obtuvieron también la medalla de plata: Fernando Paredes en peso y el Noel Vega en disco.

Por último, Luis del Río y Adolfo Sainz-Maza se hicieron con la medalla de bronce en 800 metros y 110 metros vallas, respectivamente.

Por su parte, el Atletismo Femenino Celta compitió en Burgos con los mejores clubes de la categoría, ya que en la jornada anterior había conseguido meterse en la pelea por el ascenso.

La dificultad era máxima y las célticas no pudieron pasar del séptimo puesto, aunque se clasificaron por delante del otro club gallego en liza, la Sociedad Gimnástica de Pontevedra, que terminó en la última posición.

Nediam Vargas no faltó a su cita con el oro y venció una vez más la prueba de 100 metros, demostrando que se trata de un valor seguro para el equipo celeste. En esta ocasión, sin embargo, no pudo repetir metal en el relevo 4x100, en el que el Celta se quedó fuera del podio.

El conjunto vigués logró dos medallas más en tierras burgalesas. Olaia Becerril conquistó la de plata en salto de longitud, mientras que Raquel Villa se hizo con la medalla de bronce en lanzamiento de peso.

Con estos resultados, ambos clubes continuarán la próxima temporada en Primera División. n