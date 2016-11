El Celta logra su quinta victoria liguera consecutiva en Balaídos

n n n El Celta continúa en una buena posición en la tabla gracias, fundamentalmente, a su fortaleza como local. El equipo de Eduardo Berizzo logró ayer ante el Granada su quinta victoria liguera seguida en Balaídos y cierra la jornada en la novena plaza con 20 puntos, a sólo dos de los puestos que dan derecho a jugar competiciones europeas.

El conjunto celeste no comenzó bien la temporada. No en vano, perdió sus tres primeros partidos, dos de ellos en Balaídos ante el recién ascendido Leganés (0-1) y el Atlético de Madrid (0-4). Sin embargo, desde entonces no ha vuelto a ceder ni un solo punto sobre el Lagares. El cuadro de Eduardo Berizzo ha ganado cinco partidos de manera consecutiva en su estadio. Cayeron en el coliseo olívico Sporting (2-1), Barcelona (4-3), Deportivo (4-1), Valencia (2-1) y Granada (3-1). En este tiempo, sin embargo, los vigueses sólo ganaron un partido fuera, al Espanyol (0-2). Empataron 3-3 en Las Palmas y perdieron en Villarreal (5-0) y Eibar (1-0).

Hacía más de una década que el Celta no ganaba cinco partidos seguidos como local en Primera División. La última vez que lo hizo fue en la temporada 2005/2006 con Fernando Vázquez en el banquillo. Entonces, superó a Sevilla (2-1), Espanyol (1-0), Alavés (2-1), Atlético (2-1) y Betis (2-1) para romper su buena racha en el derbi contra el Deportivo (0-3).

El Celta de Berizzo tratará de dar continuidad a su buena racha en casa ante el Sevilla. Antes, toca visitar a Murcia en Copa y al Betis en el campeonato liguero.n