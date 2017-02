El Celta se juega su futuro en Ucrania

El Celta afronta esta noche contra el Shakhtar Donetsk en Járkov (Ucrania) una nueva 'final'. Como la que disputó en Atenas contra el Panathinaikos y le permitió superar la fase de grupos de la Liga Europa, como la que jugó en Vitoria frente al Alavés y le dejó fuera de la cuarta final de la Copa del Rey de su historia. Otro duelo a todo o nada. Si gana por cualquier resultado salvo el 0-1 –que llevaría el duelo a la prórroga y después a la tanda de penaltis–, se clasificará para los octavos de final de la segunda competición continental. Si cae o empata en suelo ucraniano, el sueño europeo de Eduardo Berizzo y sus pupilos habrá acabado por esta temporada.

El Shakhtar parte con ventaja. La que le da el 0-1 de la semana pasada en Balaídos y la que le da jugar en casa, aunque lejos de su hogar. Fuera de Donetsk desde mediados de 2014 debido a la guerra que se libra en Ucrania, el rival del Celta estrenará esta noche nuevo escenario para sus partidos. Después de prácticamente dos años disputando sus encuentros europeos y buena parte de los de liga en Lviv, cerca de la frontera con Polonia, el Shakhtar jugará a partir de ahora en Járkov, 1.000 kilómetros más cerca de sus aficionados.

Los números también juegan a favor de los ucranianos, que sólo han perdido uno de los treinta y un partidos oficiales que han disputado esta temporada –el pasado mes de agosto en casa del Young Boys suizo, en la previa de la Liga de Campeones– y que no ceden en un encuentro como locales desde hace casi un año.

El Celta, no obstante, también tiene argumentos a su favor. El primero, que en Balaídos no fue inferior al Shakhtar, a pesar del potencial de los ucranianos, que la pasada temporada alcanzaron las semifinales de la segunda competición continental, que ganaron en 2009. El equipo de Eduardo Berizzo generó más fútbol y ocasiones que el de Paulo Fonseca, que sin embargo se hizo con la victoria en su primer partido oficial en dos meses al aprovechar una contra tras una falta a favor del Celta.

A ilusión tampoco pierden los vigueses, cuyo entrenador apeló ayer al factor sentimental. A la pasión, al alma, al corazón de un equipo que no quiere despertar del sueño que vive esta temporada. "Éste es uno de los partidos más importantes de la historia del club", destacó ayer el 'Toto' Berizzo, que aplicará en Járkov el mismo plan que ha llevado al Celta al lugar en el que está: pelear la posesión, presionar, tocar, atacar y marcar.

El técnico celeste recalcó ayer en la rueda de prensa previa al choque de hoy que el planteamiento pasa por atacar y hacerlo con el mayor número de jugadores posible. Para ello, el 'Toto' empleará su habitual 4-3-3, en principio con Iago Aspas tendido al costado derecho y John Guidetti en el centro del ataque. Pione Sisto y Bongonda pugnan por una plaza en la banda izquierda, con el danés como principal candidato al puesto.

En el centro del campo, el Celta no podrá contar con Nemanja Radoja. El serbio, convertido en el pulmón del equipo, vio en el duelo de ida su tercera tarjeta amarilla en la competición, por lo que tendrá que cumplir el correspondiente encuentro de sanción. Pablo Hernández, Wass y Marcelo Díaz apuntan a la titularidad, a la que también opta el recién llegado Jozabed después de sus buenas actuaciones en los últimos partidos.

En defensa no hay dudas: Hugo Mallo –recuperado de la elongación que le impidió jugar contra Osasuna– y Jonny estarán en los laterales, con Cabral y Roncaglia –que tuvieron descanso ante los navarros– de nuevo como pareja en el eje de la zaga.

En la portería, Sergio será en principio el elegido, aunque tanto él como Rubén Blanco están avalados por su buen rendimiento en sus últimos encuentros. El hecho de que el mosense acabe de reaparecer tras superar una lesión muscular puede jugar a favor del 'Gato de Catoira', que ha encadenado un puñado de grandes actuaciones con el conjunto celeste.

En el Shakhtar Donetsk, el técnico portugués Paulo Fonseca sigue sin poder contar con su máximo goleador esta temporada, el delantero argentino Facundo Ferreyra, todavía lesionado. Además, también con problemas físicos, causa baja Dentinho. Por el contrario, el preparador luso recupera para recibir al Celta a Stepanenko, que se perdió el choque de la semana pasada en Balaídos por sanción y hoy será titular en la escuadra ucraniana.

Tras su victoria en Vigo, el conjunto de Paulo Fonseca obliga al Celta a ganar para hacerse con un hueco en los octavos de final de la Liga Europa, pero la escuadra viguesa sabe que le vale cualquier victoria que no sea un 0-1, que llevaría el duelo a la prórroga. Marcar será, en cualquier caso, imprescindible para el conjunto celeste, que tratará de seguir el ejemplo de lo sucedido hace diecinueve años en Birmingham, donde también levantó un 0-1 ante el Aston Villa.n