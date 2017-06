El Celta infantil, a escena

Por segunda temporada consecutiva, el Celta Zorka ha conseguido el pleno de títulos autonómicos en las categorías de formación y, tras disputar como campeón gallego los Nacionales júnior y cadete, el próximo domingo iniciará en Marín su andadura en el Campeonato de España infantil.

El equipo que dirige Pedro Fernández ha quedado encuadrado en el Grupo A junto al Snatt's Femení Sant Adriá, campeón de Cataluña; el Rivas Ecópolis, subcampeón madrileño; y El Pilar, subcampeón de la Comunidad Valenciana y que será su primer rival el domingo a las 18:00 en el pabellón de Sequelo.

La ala-pívot Noa Comesaña, la escolta Noa Padín y la base Esther Gil, que ya jugaron el Nacional con el Celta cadete, lideran un conjunto que integran también Inés Araújo, Alejandra Castaño, Andrea Felipe, Marta Magdalena, Lucía Martínez, Helena García, Ana Estévez, Aroa López y Paloma Mendoza.

Pedro Fernández ultima estos días con sus jugadoras la preparación de un Campeonato de España en el que no quiere marcarse retos más allá de la primera fase del torneo. "El objetivo durante el año era meterse en el Campeonato de España. Son niñas muy pequeñas y la idea era que la evolución fuera grande, que mejorasen mucho, pero una vez que estamos en el Campeonato no quiero marcar objetivos. El equipo está bien, ha entrenado duro toda la temporada y yo creo que podemos aspirar por lo menos a pasar de la fase de grupos, porque además nos ha tocado uno bastante complicado, y luego ir día a día", afirma el técnico, que no ve a su equipo entre los principales candidatos a la victoria final: "En nuestro mismo grupo está el campeón de Cataluña, el Snatt’s Femení Sant Adriá, que yo creo que es el gran favorito para llevarse el título, y después están el Casablanca de Zaragoza, que tiene dos niñas en la selección española y es un gran equipo, y el Maresme, también catalán y bastante duro".

Aun así, el entrenador celeste confía en sus jugadoras y, especialmente, en las dos Noas. "Han estado en dinámica de la selección española durante todo este año y son dos niñas con mucho talento y capacidad para jugar al baloncesto", explica Fernández, que considera que "ambas son jugadoras que pueden llegar al primer equipo porque además de tener buenos físicos tienen mucho talento, capacidad de sacrificio y sacan buenas notas, todas ellas cosas compatibles con el baloncesto. Son listas, aprenden rápido y trabajan, así que son el prototipo de jugadoras que pueden llegar a ser buenas".

A la hora de afrontar el Nacional, Pedro Fernández sólo ve un problema por la férrea dictadura que ejercen los equipos del Celta Zorka en los campeonatos autonómicos: "El Celta gana las ligas con mucha holgura y no compite con equipos de su nivel hasta que llega al Campeonato de España. Este año, por ejemplo, el Celta infantil ha ganado por 25 o 30 puntos el partido con menos diferencia y al llegar Nacional te enfrentas a un equipo con las mismas condiciones pero te gana porque tiene experiencia. En Cataluña hay tres equipos que pueden ser los tres campeones de España. En Galicia, no". n