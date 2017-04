"El Celta fue más superior de lo que dice el resultado"

Eduardo Berizzo se mostró su satisfecho con la victoria y con el juego de su equipo e incluso aseguró que el Celta mereció más goles para no sufrir en los últimos minutos. "Creo que jugamos un partido muy bueno. Cuando íbamos 3-0 hubo opción al cuarto y al quinto. El equipo se apoyó en una gran presión. Ajustamos muy bien en el plano táctico, incomodamos a Las Palmas en la salida de balón, nos defendimos con criterio y no sufrimos. Frente a un rival que juega muy buen, haberlo sujetado es meritorio. El resultado aún siendo claro, no describe lo que pasó. Creo que hemos sido más superiores que lo que refleja el 3-1 final. Jugamos una hora muy buena", afirmó el técnico celeste.

Berizzo destacó el esfuerzo físico de sus futbolistas en la presión. "El equipo está muy bien preparado, pero creo que también se alimenta de una gran ilusión y una gran convicción en la manera de jugar. Hoy estaba a prueba ante un equipo similar. Hubo un gran trabajo táctico que nos terminó dando una gran victoria ante un rival complejo", señaló el preparador argentino, que insistió en que la de ayer fue "una actuación como la que quisiéramos tener siempre en cuanto a la presión".

Con todo, Berizzo reconoció el sufrimiento de su equipo en los últimos minutos: "Esa lógica sucede siempre. Cuando no puedes cerrar el partido, el partido se te vuelve en contra. Es una norma del fútbol y ha sucedido. Tuvimos el cuarto, el quinto, podíamos haber cerrado totalmente el partido pero creo que hay que revisar el trámite y nos enfrentamos a un rival que juega muy bien y prácticamente no le dejamos jugar".

Por último, alabó la actuación de Rossi: "Me alegro por él. Necesitaba una actuación como la de hoy, la buscó y ha sido un profesional excelente esperando siempre su oportunidad. Y me alegro no sólo por los goles, sino porque completó una actuación jugando en equipo verdaderamente valiosa".

Por su parte, Quique Setién reconoció la superioridad del Celta durante el partido. "Una parte importante (de la derrota) es que el Celta nos ha quitado el balón, pero también muy importante ha sido la presión que han ejercido en nuestro campo, que no nos han dejado prácticamente jugar", dijo el técnico de Las Palmas. n