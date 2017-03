El Celta, a firmar otra hazaña

El Celta se ha acostumbrado a firmar grandes hazañas desde la llegada de Eduardo Berizzo, hace dos años y medio. Varias de esas gestas han tenido lugar contra el Barcelona, al que el conjunto celeste ha derrotado en tres de sus cinco últimos enfrentamientos. Hoy, los pupilos del 'Toto' Berizzo tratarán de sorprender una vez más al Barcelona en un duelo marcado por el adiós anunciado por Luis Enrique esta misma semana.

El Celta se ha alejado de la zona europea al perder cuatro puntos en sus dos últimos partidos, ante el Sporting (1-1) y el Espanyol (2-2). Esta noche espera recuperar la senda de la victoria ante un Barcelona que viene de ponerse líder tras golear precisamente a los asturianos (6-1). Por ese mismo resultado cayó el conjunto celeste en su última visita al Camp Nou. Fue la excepción en la serie de duelos entre Luis Enrique y Berizzo en las dos últimas temporadas y media. En tres ganó el Celta, en la campaña 2014/2015 en el Camp Nou (0-1) y los dos cursos siguientes en Balaídos (4-1 y 4-3). El quinto duelo se saldó con un ajustado triunfo blaugrana en Vigo (0-1). El Barça sigue siendo el favorito a la victoria, pero el equipo de Eduardo Berizzo sabe que el conjunto blaugrana se le da bien y tratará de sorprender una vez más a los catalanes, que reciben al Celta con la vista puesta en la vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones contra el PSG, duelo en el que la escuadra de Luis Enrique tratará de protagonizar una heroica remontada tras el 4-0 de la ida.

Tras dar descanso a Messi y Luis Suárez en la segunda parte del encuentro ante el Sporting, Luis Enrique podría reservar hoy a Neymar, aunque en principio el brasileño será titular. El técnico asturiano no podrá contar con los lesionados Aleix Vidal ni Mathieu y en principio tampoco con André Gomes, que ayer no pudo entrenar por una indisposición.

Tantas bajas tiene el Barcelona como el Celta, sin el sancionado Fontás ni los lesionados Rubén Blanco ni Pablo Hernández y también con la vista puesta en su próximo compromiso europeo, la ida de los octavos de final de la Liga Europa contra el Krasnodar. No obstante, los cinco días que separan el duelo de hoy en el Camp Nou con el del jueves en Balaídos permitirán a Berizzo alinear su mejor once ante el Barcelona.

Sergio jugará en portería, con Mallo, Cabral, Roncaglia y Jonny por delante. El 'Toto' podría incluir a Sergi Gómez en una defensa de cinco. Si no lo hace, Radoja, Wass y Jozabed apuntan a titulares en el centro del campo –con Marcelo Díaz tocado– y Iago Aspas, Guidetti y Bongonda conformarían el tridente de ataque.n