Un Celta falto de rodaje

El Celta Zorka inició la temporada el pasado sábado en el pabellón de Navia con una derrota ante el Añares Rioja ISB (50-55), en un partido en el que el equipo vigués evidenció que todavía le falta rodaje frente a un rival que tampoco figura entre los mejores de la Liga Femenina 2.

"Como había comentado antes del encuentro, veo al equipo un poco verde todavía, con las jugadoras demasiado perdidas en muchos aspectos del juego y con muy poca actuación como equipo. Fuimos a impulsos, a arreones individuales, y sobre todo tuvimos muchos problemas en defensa", explica la entrenadora del Celta, Cristina Cantero, que reconoce que "en general hicimos un partido malo y aun así estuvimos ahí hasta casi el final. Hay que sacar también conclusiones positivas, que son que el equipo quiere, que tiene actitud, pero hay que acoplarse mejor. Son muchas caras nuevas y a la hora de la verdad tiras un poco de tu seguridad, de tus registros antiguos porque los nuevos no están todavía suficientemente arraigados como para desarrollarlos. Y luego tampoco estuvimos muy efectivas. El partido no fue bueno por parte de ninguno de los dos equipos, entonces estoy disgustada porque no era para perder, pero hay que seguir trabajando con tranquilidad porque esto acaba de empezar".

Una de las claves de la derrota estuvo en la escasa aportación de las dos estadounidenses, especialmente de Cecilia Okoye. "Estuvo muy perdida. Sobre todo en ataque no sabía dónde tenía que ir. Atrás estuvo intensa pero quizás la desesperación por no estar bien en la parcela ofensiva y no anotar le fue afectando también atrás. Y a Daisy le pasó algo parecido. Sin estar tan errática en ataque, el hecho de tener tantos fallos en el pase y pérdidas de balones la fue sacando de su trabajo atrás. Así fuimos entrando en un bucle de errores del que ya no salimos", indica Cantero, que sobre la nueva base, Anne Senosiain, considera que "tiene que madurar. Viene de hacer un rol de suplente, donde su punto de aceleración es alto, y ahora tiene otro papel, con muchos minutos en el campo, y debe mantener la calma, no ir a impulsos".

La entrenadora sí quedó satisfecha con el trabajo de la pívot serbia Kristina Arsenic. "Estuvo bastante correcta. El problema fue que no supimos surtirla de balones y también es verdad que no tuvo suerte en algunas acciones, pero no estuvo mal", valora Cantero, que espera que su equipo mejore "lo antes posible, pero soy consciente de que Cecilia llegó hace una semana, Ylenia entrena desde el día 15 y tuvo una lesión, tenemos una base nueva, cuatro incorporaciones y nos cuesta llegar a nuestro juego, tenerlo interiorizado cuando vas a doscientas pulsaciones". n