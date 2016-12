El Shakhtar Donetsk, próximo rival europeo del Celta tras un desafortunado sorteo

El conjunto vigués, representado en Nyon por el ex jugador y actual miembro de la dirección deportiva Borja Oubiña y por la especialista en UEFA Dolores Martelli, ya encaró el sorteo sabiendo que, como segundo clasificado en su grupo en la anterior fase, disputaría el encuentro de ida en Balaídos el día 16 de febrero y el de vuelta fuera de casa, en este caso en Lviv, donde disputa sus encuentros el conjunto ucraniano y no en su propio estadio. Los horarios los fijará la UEFA en las próximas horas.



El Shakhtar ocupa el liderato de su Liga con diez puntos de renta y es el único equipo que hizo pleno de puntos en la fase de grupos de la Liga Europa, con 21 goles a favor y 5 en contra. La liga ucraniana detuvo la competición este fin de semana y no volverá hasta el 20 de febrero, cuando ya esté en marcha la ronda de Liga Europa.



Los otros dos equipos españoles presentes en el torneo, Athletic y Villarreal, se medirán a Apoel Nicosia y Roma, respectivamente, también con en el encuentro de ida en casa y la vuelta a domicilio.



El Celta accedió a este sorteo tras ganar el pasado jueves al Panathinaikos en Atenas (0-2) y beneficiarse de que el Standard de Lieja, su rival directo para hacerse con la segunda plaza, no pasase del empate en su campo ante un Ajax ya clasificado (1-1).