El Celta se decanta por Mos para su proyecto de futuro

El Celta ya ha encontrado los terrenos adecuados para construir su nueva ciudad deportiva y, en el caso de que se den las circunstancias necesarias, un nuevo estadio. Mos acogerá el ambicioso proyecto diseñado por la junta directiva que encabeza Carlos Mouriño, siempre y cuando el club obtenga los permisos urbanísticos necesarios.

Los responsables del club han visitado terrenos ubicados en diferentes municipios del área metropolitana a lo largo de los últimos meses, desde que Carlos Mouriño escenificó su divorcio con el Concello de Vigo y anunció su intención de construir una ciudad deportiva y un estadio fuera de la ciudad. Tras descartar opciones como Redondela o Nigrán, el Celta se ha decidido por unos terrenos ubicados en el término municipal de Mos, muy cerca de la Universidad de Vigo. El área cumple con todos los requisitos necesarios. Hay espacio suficiente para construir una ciudad deportiva, un estadio y zonas comerciales y, además, las comunicaciones son buenas, una de las condiciones imprescindibles para que el proyecto salga adelante.

Ahora, el Celta necesita los permisos urbanísticos necesarios para iniciar las obras. "Volvemos a estar en manos de los políticos", decía semanas atrás Carlos Mouriño en este sentido. En efecto, el club vigués no se hará con los terrenos hasta tener los permisos necesarios para levantar la ciudad deportiva que los responsables del club llevan años persiguiendo.

En cuanto se obtengan dichos permisos –los trámites pueden demorarse meses–, el Celta iniciaría la construcción de la ciudad deportiva con los campos necesarios para acoger a todos los equipos de las categorías inferiores y unas instalaciones modernas acordes con un club de Primera División. En el proyecto inicial, la ciudad deportiva incluía también una residencia para futbolistas de la cantera, además de oficinas para el club.

La intención de la junta directiva que encabeza Carlos Mouriño también es construir un nuevo estadio, que se levantaría en los mismos terrenos. No obstante, además de obtener los permisos necesarios, el proyecto del campo debe ir acompañado de la construcción de una zona comercial que garantice por un lado la viabilidad del proyecto y, por otro, los ingresos que el Celta necesitará en un futuro para competir con los clubes con los que compite hoy en día en Primera División.

Una de las grandes preocupaciones de los dirigentes del club vigués es la falta de capacidad para generar más ingresos extraordinarios. Esta carencia se cumplirá en parte con la apertura de la nueva sede del club en la calle Príncipe. Los responsables del Celta calculan que los negocios allí ubicados, que serán gestionados por la sociedad Afouteza e Corazón –cuyo capital pertenece al Celta en su totalidad– permitirán ingresar en torno a un millón de euros al año.

La idea con respecto al nuevo estadio es la misma. La construcción del campo debe ir acompañada de una zona comercial que garantice al club vigués los ingresos necesarios para hacer frente a un proyecto tan ambicioso –se calcula que la ciudad deportiva y el estadio tendrían un coste de aproximadamente 70 millones de euros– y, a la vez, generar más ingresos extraordinarios a la entidad, de manera que el Celta podría competir en un futuro con otros clubes de una capacidad similar.

Las buenas comunicaciones que tienen los terrenos ubicados en Mos que han obtenido el visto bueno del Celta han sido, precisamente, una de las claves en la decisión tomada por Mouriño y su consejo de administración, pendiente únicamente de los permisos urbanísticos que deben otorgar las administraciones.

Mientras tanto, el Concello de Vigo continúa con el proyecto de reforma de Balaídos. A pesar de que el club vigués ha anunciado su intención de construir otro campo fuera de la ciudad, la corporación encabezada por Abel Caballero no tiene previsto paralizar la remodelación del coliseo olívico. Este verano se llevará a cabo la reforma de la grada de Río, que ya fue adjudicada en diciembre por 5,5 millones de euros.

El Celta sostiene que su decisión de construir un campo en otro municipio del área se debe a que el Concello no ha cumplido con lo acordado en el convenio de reforma firmado en verano de 2015.

Empieza el movimiento para la reforma de la grada de Río

Tras finalizar la remodelación de Tribuna, el Concello tiene previsto realizar este verano la reforma de la grada de Río, que ya fue adjudicada el pasado mes de diciembre con un presupuesto de 5,5 millones de euros. Los responsables de la obra habían vallado la zona semanas atrás, pero el movimiento en Balaídos comenzó este lunes, tras la disputa el domingo del último partido de la temporada en el estadio. El objetivo, según se asegura desde el Concello, es que la reforma de Río esté acabada antes del inicio de la Liga 2017/2018.