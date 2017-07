El Celta contempla la opción de que Álex siga en el equipo

Álex López no entra en los planes de Juan Carlos Unzué. El técnico navarro se lo ha hecho saber y lo ha asegurado públicamente. Sin embargo, el centrocampista ferrolano, al que todavía le quedan dos años de contrato con el club vigués, está dispuesto a competir por un puesto en el equipo y no tiene intención de cambiar de aires. En Praza de España, de hecho, contemplan la posibilidad de que Álex permanezca en el Celta esta temporada.

Felipe Miñambres volvió a referirse ayer a la situación del futbolista ferrolano. "Álex ha tomado una decisión diferente a la de otros compañeros que prefieren salir cedidos para tener minutos en otros equipos", indicó. Después de dos temporadas en préstamo, primero en el Shefield Wednesday y después en el Valladolid, el ferrolano no quiere vivir otra cesión. Su intención a día de hoy es quedarse en el Celta y así se lo ha hecho saber a los dirigentes celestes.

El objetivo del club vigués era dar salida al ferrolano, como ha hecho con jugadores como Bongonda o Álvaro Lemos y como hará en los próximos días con Señé, Drazic o Borja Fernández. Sin embargo, se ha topado con la decisión contraria de Álex López. El Celta podría rescindir unilateralmente el contrato del ferrolano e indemnizar al futbolista, pero en principio no tomará dicha decisión. En estos momentos, en Praza de España contemplan seriamente la posibilidad de que el futbolista forme parte de la plantilla del Celta para la temporada 2017/2018. No es una opción que agrade en el seno de la entidad, pero si la postura de Álex no cambia puede convertirse en una realidad.