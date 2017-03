El Celta considera excesivo el canon por el uso de Balaídos

El Celta no está dispuesto a aceptar la propuesta de concesión administrativa realizada por el Concello porque considera excesivo el canon que tendría que pagar, que según fuentes del club será de un millón de euros. En Praza de España apuntan que los beneficios que podrían obtener de la explotación de los bajos comerciales del estadio no serían suficientes para rentabilizar el pago de dicho canon, por lo que no aceptarán la propuesta del alcalde, Abel Caballero, a pesar de que ésta todavía no es oficial.

El primer edil aseguró ayer que el estudio jurídico necesario para asegurar la viabilidad de dicha concesión estará listo en una semana. Hasta entonces no se harán públicas las condiciones de la misma, aunque en el Concello conocen ya algunos detalles, como que el plazo de la concesión no podrá ser superior a los 50 años.

Ante la imposibilidad legal de vender Balaídos, según afirman en el Gobierno municipal, Abel Caballero propuso una concesión administrativa para que el Celta pueda explotar los bajos de tres de las cuatro gradas del estadio. La cuarta, la de Río, pertenece a Zona Franca, por lo que no se podría hacer nada sin su permiso, aunque el Concello tiene la concesión hasta 2030.

La propuesta del Concello es la misma que el Partido Popular de Vigo ha defendido a lo largo de los últimos meses como solución para satisfacer los deseos del Celta, que cree necesario aumentar sus ingresos para competir con el resto de clubes de Primera División. Asimismo, el grupo de Marea de Vigo también ha apoyado dicha opción, en su caso porque valora el rédito que obtendría la ciudad por el canon que pagaría el club, que lleva años disfrutando de Balaídos de manera gratuita.

Sin embargo, la entidad presidida por Carlos Mouriño no está dispuesta a aceptar dicha oferta. Según fuentes del club, el canon es de un millón de euros y los beneficios de la explotación de los bajos comerciales no serían suficientes como para rentabilizar la operación.

Ciudad deportiva

Por otro lado, tanto la entidad como la junta directiva del Mercantil negaron ayer que haya negociaciones entre las dos partes para la compra de la ciudad deportiva que la entidad viguesa tiene junto a la universidad, donde el Celta podría construir su ciudad deportiva.n