El Celta busca confianza

Los numerosos cambios que registró la plantilla el pasado verano, una pretemporada muy corta con todos los efectivos y el proceso de adaptación de las extranjeras han llevado al Celta Zorka al penúltimo puesto de la clasificación tras las dos primeras jornadas de Liga, en las que encajó sendas derrotas ante el Añares Rioja en casa y frente al Snatt's Femení Sant Adriá a domicilio. Sin embargo, el equipo que entrena Cristina Cantero tendrá mañana (20:00, pabellón de Navia) una inmejorable oportunidad para sumar la primera victoria de la temporada y coger la confianza que le ha faltado hasta el momento, ya que recibirá al Universidad de Oviedo, colista del grupo y que en la primera jornada sufrió una abultada derrota en la pista del Lima-Horta Barcelona (110-44).

El conjunto asturiano ha llegado a la competición con muchos problemas, ya que tres semanas antes de empezar la Liga destituyó a su entrenador de las últimas tres temporadas, Alberto Fernández –que fue segundo de Manolo Povea en el Gestibérica–, y en su lugar se ha hecho cargo del banquillo Enrique Urrutia. El nuevo preparador del Oviedo cuenta con sólo ocho jugadoras en el primer equipo, que el pasado fin de semana perdió en su cancha ante el Ponce Valladolid (47-63).

"Esta semana hemos entrenado mejor y trataremos de sumar la primera victoria, que anímicamente nos vendría muy bien", afirma Cantero, que en principio podrá contar mañana con todas sus jugadoras, incluida la júnior Nerea Arambarri, que arrastra molestias en un tobillo.

La entrenadora del Celta Zorka confía en vencer al Universidad de Oviedo, aunque advierte de que "no tienen nada que perder. Han salido a última hora y tienen una plantilla corta, pero su juego es alegre y van a intentar correr".

En cuanto a los peligros del rival, Cristina Cantero señala que "tiene tres jugadoras que son sus referencias, la interior Raquel Navarro y las exteriores Cristina Ruiz y Andrea Sierra, que son las que están haciendo daño desde fuera. Y ese punto de no tener nada que perder es el que les puede hacer jugar más relajadas, más sueltas, mientras que a nosotras nos pasa lo contrario: estamos tan agarrotadas por querer hacerlo bien que no conseguimos sacar lo mejor".

Porque Cantero es consciente de que el devenir del encuentro dependerá en gran medida de sus propias jugadoras: "La verdad es que nos está costando, pero no sólo a Daisy y a Cecilia, sino a todo el grupo. A ellas un poco más por la transición que tiene que hacer, pero a Arsenic también le está costando una parte, a Anne le cuesta hacer cosas que yo le pido y no ha hecho nunca... Han sido muchos cambios y pensábamos que la transición iba a ser más fácil, pero al no haber tenido casi pretemporada con todas, nos está costando más de lo que pensábamos". Por todo ello, el Celta Zorka necesita empezar a ganar mañana en Navia. n