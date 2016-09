El Celta B quiere ganar al colista

El conjunto de Alejandro Menéndez ha emitido buenas señales en los dos partidos precedentes, pero le faltó algo de pegada para batir al Mutilvera (1-1) y al Racing de Santander (1-1), algo que espera solucionar esta tarde.

El técnico celeste ha desplazado a tierras palentinas a 18 futbolistas y, en principio, no debería introducir muchos cambios en el once inicial, dado el rendimiento mostrado hasta ahora. Si cabe, Borja Fernández, que ha entrado en la convocatoria, podría entrar en lugar de Ros para compartir el doble pivote con Gus Ledes.

Integran la lista de Menéndez para este choque Néstor, Ángel, Kevin, Agus, Castellano, Samu, Roger Riera, Alende, Borja Fernández, Juan Ros, Gus Ledes, Adrián, Brais Méndez, Juan Hernández, Juan Mera, Joao Gomes, Borja Iglesias e Hicham, mientras que Robert Costa continúa de baja por lesión y Pape Cheikh sigue en la dinámica del primer equipo.

Si el Celta B ha hecho méritos hasta el momento para ocupar un puesto más alto en la clasificación, no puede decirse lo mismo del Palencia, equipo que ha tenido muchos problemas este verano.

Hasta tres técnicos han pasado por el cuadro castellano en estos meses y finalmente ha sido Óscar de Paula quien se ha quedado en el banquillo. Además, De Paula ha sufrido hasta ahora bajas importantes, sobre todo en el centro de la defensa, ya que Iván Zarandona se encuentra concentrado con la selección de Guinea y otros dos centrales están en la enfermería.

Al menos, técnico palentino podrá contar hoy con Nico Madero, una vez que ha llegado el tránsfer del jugador, quien podría formar pareja con Inestal en el centro de la zaga. En el lateral derecho estará el excéltico Pablo Pérez y en la izquierda, Héctor Sánchez. Su objetivo será dejar la portería a cero tras encajar cuatro goles en los dos primeros partidos de Liga.

Palencia: Carmona; Pablo Pérez, Nico, Inestal, Héctor Sánchez; Ibón, Chuchi; Xavi Moré, Rodri, Asier Arrán; y Diego Torres.

celta b: Néstor, Kevin, Roger Riera, Alende, Samu; Ros o Borja Fernández, Gus Ledes; Hicham, Brais Méndez, Juan Hernández; y Borja Iglesias.