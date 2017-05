El Celta B peleará hasta el final

El Celta B apurará hasta la última jornada de la liga regular sus escasas opciones de proclamarse campeón del Grupo 1 tras derrotar ayer en Barreiro al Caudal Deportivo en un partido muy disputado. Los vigueses encarrilaron la victoria en la primera parte con un gol de Brais Méndez, pero salieron dormidos tras el descanso y permitieron que el cuadro asturiano empatara por medio de Javi Sánchez. Finalmente, Juan Mera dio el triunfo a un filial que rompió así una breve racha de dos jornadas sin ganar y se queda en la tercera plaza, a dos puntos de la Cultural Leonesa y el Racing de Santander, cuando resta un solo partido por disputarse.

Alejandro Menéndez volvió a alinear ante el Caudal a su bloque más habitual, con un único cambio con respecto al choque anterior, el de Brais Méndez en lugar de Juan Hernández en la banda derecha.

Como de costumbre, el Celta B trató de llevar la iniciativa en el juego, pero se encontró con un rival que luchaba por asegurar la permanencia y al que no le importó cargarse de tarjetas en los primeros minutos al cortar con dureza los ataques locales.

El filial dispuso de su primera ocasión a los siete minutos en una falta botada por Gus Ledes que Diego Alende cabeceó libre de marca pero sin puntería.

En el 11, Juan Mera recuperó un balón en el centro del campo e inició un contragolpe que concluyó Hicham con un disparo desde la frontal que salió rozando la escuadra.

El Caudal respondió en el minuto 22 con un centro desde la izquierda que Samu consiguió despejar a córner con el pecho cuando Quero se disponía a rematar en el segundo palo.

Poco después, Hicham falló en el primer mano a mano con el guardameta Bussman, que rechazó el remate del delantero marroquí.

El peligro iba de área a área y, en el 32, el central visitante Alberto Saavedra cabeceó fuera por muy poco una falta lateral. Sin embargo, fue el Celta B el que consiguió abrir el marcador en el minuto 38, en un contragolpe marca de la casa que empezó por la izquierda y terminó por la derecha, con pase de Hicham en la frontal y remate de Brais con el portero ya batido.

El encuentro parecía encarrilado para el Celta B y más cuando Juan Mera recibió un pase de Samu por la banda izquierda y falló un nuevo mano a mano ante Bussman, que desvió el remate del atacante celeste.

Pero el paso por los vestuarios no le sentó nada bien al filial, que salió dormido en la segunda parte y en el primer minuto estuvo a punto de encajar ya un gol: Noel centró desde la izquierda y Quero remató a bocajarro para que se luciera Néstor Díaz.

No iba a estar tan acertado el portero céltico en la siguiente acción, en el minuto 48. Néstor despejó flojo un primer remate visitante, la jugada continuó dentro del área y Javi Sánchez acabó cabeceando a la red libre de marca.

El empate despertó al equipo vigués, que poco a poco se fue recomponiendo. Alejandro Menéndez dio entrada a Juan Hernández en sustitución de Brais Méndez y el atacante probó suerte minutos después con un remate desde la frontal muy desviado.

El gol de la victoria llegaría en el 67, tras otro contragolpe del conjunto celeste. Hicham centró desde la derecha, Borja Iglesias remató en boca de gol y Bussman detuvo en primera instancia, pero la pelota quedó suelta en el área pequeña y Juan Mera llegó desde atrás para meterla en la portería.

A partir de ahí, el Caudal adelantó sus líneas y el Celta B dispuso de espacios y ocasiones para sentenciar, especialmente un remate de cabeza de Borja Iglesias a la salida de un córner que se estrelló en el poste, pero el marcador ya no se movió. El filial no se rinde.

Celta B:

Néstor Díaz, Kevin, Roger Riera, Diego Alende, Samu, Brais Méndez (Juan Hernández, min.58), Borja Fernández, Gus Ledes, Juan Mera (Dani Molina, min.82), Hicham (Agus, min.74) y Borja Iglesias.

Caudal Deportivo:

Bussman, Pelayo, Cristian, Alberto Saavedra, Noel, Óscar Pérez (David González, min.86), Richard, Jaime, Javi Sánchez (Roni, min.66), Quero e Iván.

Goles:

1-0, min.38: Brais Méndez; 1-1, min.48: Javi Sánchez; 2-1, min.67: Juan Mera.

Árbitro:

Calderiña Pavón (comité catalán). Amonestó a los locales Diego Alende y Borja Fernández, y a los visitantes Noel, Alberto Saavedra, Jaime, Óscar Pérez, Quero y Cristian.

Incidencias:

Partido correspondiente a la trigésimo séptima y penúltima jornada de Liga en el Grupo 1 de Segunda División B, disputado en el campo de Barreiro ante alrededor de un millar de espectadores.