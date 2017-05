El Celta B intentará pasar ronda con una remontada

El Celta B afronta hoy en Mestalla el partido de vuelta de la primera eliminatoria de la fase de ascenso a Segunda División con la intención de remontar el 2-3 que encajó ante el filial del Valencia el pasado domingo en Barreiro.

El gol de penalti de Borja Iglesias en el último minuto del descuento dio nuevas esperanzas al equipo de Alejandro Menéndez, que con el 1-3 se veía prácticamente fuera del 'play-off', y el optimismo ha ido creciendo durante la semana en las filas celestes, hasta el punto de que su técnico afirmó en la rueda de prensa del pasado jueves que "tenemos que hacer un gran encuentro para pasar la eliminatoria, pero nos vemos capaces".

Menéndez, además, recupera a dos hombres importantes que no pudieron disputar el primer partido por sanción: el central Roger Riera y el lateral izquierdo Samu Araújo. El entrenador del Celta puede contar con otros dos jugadores que tampoco estuvieron en Barreiro por lesión, Joao y Agus Medina, y se ha llevado también al portero Iván Villar, que en las últimas semanas estuvo en la dinámica del primer equipo por la lesión de Rubén Blanco y llegó a debutar en Primera División, aunque lo más probable es que Néstor Díaz mantenga la titularidad en la portería.

De esta manera, Alejandro Menéndez podrá alinear en Mestalla al once tipo que ha venido jugando toda la temporada, con Néstor en la portería; Kevin, Diego Alende, Roger Riera y Samu en la línea defensiva; Borja Fernández y Gus Ledes en el centro del campo, con Juan Mera y Juan Hernández en las bandas; y Hicham y Borja Iglesias en punta. El técnico celeste ha desplazado a Valencia a veinte futbolistas, por lo que deberá realizar dos descartes antes del encuentro en una convocatoria que completan Ángel, Robert, Castellano, Brais Méndez, Dani Molina y Adrián.

Mientras tanto, el Valencia Mestalla tratará de defender el buen resultado que se llevó de Barreiro en el partido de ida en un estadio al que los abonados del club podrán acceder de forma gratuita y con un acompañante, por lo que se prevé una buena entrada.

El entrenador del equipo che, Curro Torres, sigue sin poder contar con el delantero Aridai Cabrera, que no jugó ya el primer encuentro debido a una lesión, y pierde para el choque de esta tarde al central Sergio Ayala, titular indiscutible en la zaga valencianista.

Su sustituto será, con toda probabilidad, Charlie, y el resto del equipo será el mismo que se presentó hace seis días en Barreiro, con Sivera en la portería; Nacho Vidal, Javi Jiménez, Charlie y Lato en defensa; Gregorio Sierra y Quim Araújo en el doble pivote; Nacho Gil y Sito en las bandas, con Eugeni como enganche; y Rafa Mir como hombre más adelantado.

"Tenemos que salir siendo nosotros mismos. Hemos hecho muy buenos partidos fuera de casa, ganamos a los cinco primeros de la Liga a domicilio en la Liga regular y ahora tenemos que hacer un partido serio, manejar las pautas y el juego, porque somos un equipo que tiene gol, que genera muchas ocasiones", afirmó Alejandro Menéndez antes de partir hacia Valencia, donde hoy confía en protagonizar una remontada: "Debemos tener paciencia. Creo que tenemos que hacer un partido muy cerrado, no abierto y de continuos ataques. Hay que defender bien, ser pacientes y, sobre todo, ser nosotros mismos. El campo es grande y es un escenario ideal para el Celta B".

Valencia Mestalla: Sivera; Nacho Vidal, Javi Jiménez, Charlie, Lato; Gregorio, Quim Araújo; Nacho Gil, Eugeni, Sito; y Rafa Mir.

celta b: Néstor Díaz, Kevin, Roger Riera, Alende, Samu; Juan Mera, Borja Fernández, Gus Ledes, Juan Hernández; Hicham y Borja Iglesias.