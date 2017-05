El Celta B busca el milagro

El Celta B afronta hoy en Guijuelo la última jornada de la liga regular con la intención de apurar las mínimas opciones que le quedan de alcanzar el título y conseguir así la fase de ascenso con una sola eliminatoria y, en caso de no superarla, tener otra oportunidad con dos eliminatorias más.

Para ello, el filial celeste necesita sumar los tres puntos en el campo de un rival que no se juega nada y esperar que, a la misma hora, empaten o pierdan tanto la Cultural Leonesa como el Racing de Santander, que se enfrentan también a equipos sin nada en juego: Osasuna B e Izarra, respectivamente.

Así las cosas, las posibilidades de que el Celta B acabe celebrando el título en tierras salmantinas son mínimas, pero los vigueses lo intentarán hasta el final.

Alejandro Menéndez no puede contar para este encuentro con el central Diego Alende, que cumple ciclo de tarjetas amarillas, ni con los lesionados Joao y Agus, mientras que el portero Iván Villar continúa con el primer equipo.

El técnico celeste se ha llevado a Guijuelo a dieciséis futbolistas y para cubrir la baja de Alende podría alinear a Samu como central y situar a Castellano en el lateral izquierdo, o bien dar una oportunidad a Robert, casi inédito esta temporada.

El resto del once será probablemente el mismo que viene actuando en los últimos partidos, con la única duda de Brais Méndez o Juan Hernández en la derecha del ataque.

El Celta B tendrá enfrente a un Guijuelo que certificó la permanencia hace quince días con una victoria ante el Racing (1-0) y que la semana pasada perdió en el campo del descendido Palencia (2-1). El técnico del conjunto salmantino, Jordi Fabregat, tiene la única baja de Néstor Gordillo, lesionado.

Guijuelo: Kike Royo, Raúl Ruiz, Jonathan Martín, Héctor, Ángel Sánchez, Carles Marc, Julián Luque, Carmona, Jonxa, Dimas y Pino.

celta B: Néstor Díaz, Kevin, Roger, Samu, Castellano, Juan Hernández, Borja Fernández, Gus Ledes, Juan Mera, Hicham y Borja Iglesias.