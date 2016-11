El Celta B busca en Boiro su tercera victoria consecutiva

El Celta B afronta hoy en Boiro su tercer derbi consecutivo con el objetivo de sumar también su tercer triunfo seguido para seguir afianzándose en la zona de fase de ascenso frente a un rival que necesita también los puntos para continuar fuera de los puestos de descenso.

Tras vencer al Somozas a domicilio (0-2) y al Coruxo en Barreiro (1-0), el filial celeste afronta el duelo de esta tarde con dos bajas importantes, ya que Alejandro Menéndez no podrá contar ni con el guardameta Iván Villar, convocado por el primer equipo para cubrir la ausencia del sancionado Sergio Álvarez, ni con el centrocampista Brais Méndez, que el anterior encuentro vio la quinta tarjeta amarilla y cumple partido de sanción.

Por el contrario, el entrenador del conjunto vigués recupera a su máximo goleador, Borja Iglesias, que se perdió el encuentro con el Coruxo también por sanción. Así las cosas, Menéndez ha convocado a 18 futbolistas para este desplazamiento a la comarca del Barbanza: los porteros Néstor Díaz y Ángel Fraga; los defensas Kevin, Sergio de Paz, Roger Riera, Diego Alende, Samu y Castellano; los centrocampistas Borja Fernández, Gus Ledes, Ros y Agus; y los atacantes Juan Hernández, Joao, Juan Mera, Hicham y Borja Iglesias.

En principio, Néstor Díaz será el sustituto de Iván Villar en la portería, mientras que en lugar de Brais podrían entrar Juan Mera o Joao.

De esta manera, el Celta B podría formar con Néstor Díaz en la portería; Kevin, Roger Riera, Alende y Samu en defensa; Borja Fernández y Gus Ledes en el doble pivote; Juan Hernández, Hicham y Joao o Juan Mera en la línea de tres cuartos; y Borja Iglesias en punta.

El filial, que incluso con una derrota mantendrá el tercer puesto en la clasificación pero puede incluso alcanzar la segunda plaza si gana y falla el Racing de Santander, tendrá enfrente a un Boiro que, después de cinco jornadas seguidas puntuando, ha perdido sus dos últimos encuentros. El último de ellos, además, terminó con polémica, ya que el minuto 80 el resultado era de 0-0, pero un penalti dudoso encarriló la victoria del Palencia, que su triunfo por 2-0 consiguió abandonar el puesto de colista.

El equipo que dirige Fredi Álvarez, decimocuarto con tres puntos de renta sobre la zona de descenso, necesita también la victoria para no meterse en problemas. El Boiro dispone de un buen equipo en el que figuran jugadores que pasaron en su día por el Celta B, como Soto, Catú o Pillado. Fredi Álvarez tiene para este encuentro las dudas de Herbert, Crespo y Juampa, que arrastran distintas molestias, pero tiene el resto de la plantilla a su disposición.

El Celta B no enfrentaba al Boiro en competición oficial desde la temporada 1990/91. Entonces, el filial celeste consiguió ganar los dos partidos, pero en el histórico entre ambos conjuntos sale ganando el del Barbanza, que suma cinco victorias, por tres empates y dos derrotas en los diez choques que han disputado. Esta vez, el cuadro celeste tratará de imponer su condición de favorito. n