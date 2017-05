El Celta B abre la fase de ascenso ante el Valencia B

Después de una larga liga regular en la que estuvo cerca de proclamarse campeón pero terminó en la tercera plaza con 84 puntos, el Celta B abre este mediodía en Barreiro la fase de ascenso a Segunda División ante el Valencia Mestalla, también tercero en el Grupo 3 de Segunda División B, pero con 65 puntos sumados en las mismas 38 jornadas ligueras.

Para este primer encuentro, el filial celeste cuenta con dos bajas importantes en la línea defensiva, ya que el central Roger Riera y el lateral izquierdo Samu Araújo, titulares habituales en el equipo de Alejandro Menéndez, causan baja por sanción, mientras que Agus Medina, uno de los suplentes más utilizados por el técnico asturiano, se perderá también la cita por lesión, y el portero Iván Villar continúa con el primer equipo.

"Son bajas importantes porque han sido dos jugadores titulares todo el año, pero no hemos tenido dudas durante la semana. Entrarán otros jugadores y hasta el momento, cuando ha habido cambios por lesión o sanción, ha salido bien", señaló Menéndez en la rueda de prensa que ofreció el pasado viernes.

En principio, el entrenador celeste elegirá al casi inédito Robert para suplir a Roger Riera y Castellano para ocupar el lateral izquierdo. El resto del equipo será el habitual de casi toda la campaña, con Néstor Díaz en la portería, Kevin en el lateral derecho y Diego Alende en la otra plaza del centro de la zaga. En el centro del campo, Borja Fernández y Gus Ledes son indiscutibles y en las bandas, Juan Mera, Juan Hernández y Brais Méndez se repartirán dos puestos. Por último, Hicham y Borja Iglesias, pichichi de la categoría con 32 goles, serán las dos referencias ofensivas.

La convocatoria confeccionada por Alejandro Menéndez se completa con Ángel, Juanma, Joao, Solís, Dani Molina y Adrián.

El Celta B tendrá enfrente a un Valencia Mestalla que ha cerrado la liga regular con un balance de 18 victorias, 13 empates y 7 derrotas, partidos en los que ha marcado 59 goles y ha encajado 45. En el Grupo 3, sólo el Barcelona B, campeón, y el Alcoyano quedaron por delante del filial dirigido por el exfutbolista Curro Torres.

El técnico valencianista no podrá contar en esta ocasión con su principal referencia en ataque, Aridai Cabrera, que ha marcado 15 goles esta temporada y fue pretendido en el mercado invernal por la Cultural Leonesa. El delantero no se ha recuperado a tiempo de su lesión y es la única baja de un equipo que no tiene ningún futbolista sancionado, por lo que llega a Vigo con el resto de sus efectivos.

"Tienen dos o tres jugadores que han estado con el primer equipo y que ahora puede ser que entren en la convocatoria", destacó Alejandro Menéndez, que, sin embargo, aseguró que "no me hace mella. Uno tiene que pensar en sí mismo y tener personalidad y empaque. No sólo mostrar acierto en las acciones, sino también manejar los tiempos del partido y tener tablas que te hacen mejor futbolista y mejor equipo. El rival puede hacerlo mejor que tú, pero nosotros tenemos que hacer más cosas".

Ante la previsible afluencia masiva de aficionados célticos, el club vigués sacó 1.800 entradas gratuitas para los socios que se han agotado, por lo que el campo de Barreiro presentará esta mañana un lleno absoluto en el estreno del filial en la fase de ascenso.

Celta B: Néstor Díaz; Kevin, Robert, Diego Alende, Castellano; Juan Mera, Borja Fernández, Gus Ledes, Juan Hernández; Hicham y Borja Iglesias.

Valencia Mestalla: Ferri; Charlie, Zotko, Ayala, Lato; Quim Araújo, Iván Cifu; Alberto Gil, Eugeni, Sito; y Jordi Sánchez.