El Celta avanza sin brillantez

El Celta cumplió el trámite ante el UCAM Murcia y se clasificó para los octavos de final de la Copa del Rey. Después de ganar 0-1 en la ida, el conjunto de Eduardo Berizzo repitió resultado en un partido de vuelta decidido por un gol de falta de Marcelo Díaz. El pase a la siguiente ronda no estuvo nunca en peligro, pero el equipo vigués despidió 2016 con un encuentro gris, sobre todo en una segunda parte que llegó a arrancar silbidos de la grada de Balaídos. Sólo las limitaciones de los murcianos en los últimos metros permitieron al Celta superar la eliminatoria con claridad antes de iniciar el parón por las fiestas navideñas.

El once por el que apostó Berizzo evidenciaba la importancia que le daba al partido. No quería excesos de confianza pese al 0-1 de La Condomina y apenas hubo oportunidades para los jugadores con menos minutos. Naranjo, Lemos, Costas y Pape ni siquiera entraron en la lista de convocados y en la alineación abundaban titulares habituales, aunque también futbolistas con un rol secundario hasta la fecha como Señé o Rossi.

El Celta no tuvo problemas para hacerse con el control del balón, pero cometió demasiados errores en los albores del encuentro. El UCAM aprovechó alguna de las imprecisiones de los vigueses y los espacios que estos dejaban a sus espaldas para lanzar contragolpes que generaron cierta inquietud, aunque no peligro real. La mejor ocasión fue una aproximación de Collantes a los seis minutos, tras un error de cálculo de Sergi Gómez, que el extremo murciano remató demasiado alto.

La amenaza del UCAM desapareció en cuanto el Celta afinó su precisión. La circulación del balón era cada vez más fluida y, poco a poco, el conjunto celeste comenzó a percutir en el muro del equipo del debutante Francisco Rodríguez hasta derribarlo. Pione dio el primer aviso con un remate que Biel Ribas atajó sin problemas y Jonny probó fortuna poco después con un lanzamiento que se marchó por encima del larguero.

Pablo Hernández asumió entonces la manija de un partido que empezó a girar en torno a él. De un excepcional pase del internacional chileno nació una buena ocasión de Pione, que remató demasiado flojo tras un recorte en el área chica, y de sus botas surgió también la jugada del 1-0. Una pared entre Tucu y Rossi acabó con el italiano derribado al borde del área. Marcelo Díaz se encargó de botar el libre directo con un golpeo sutil que superó la barrera y acabó en el fondo de las mallas. Ribas sólo pudo seguir el balón con la mirada.

El dominio del Celta aumentó tras el gol. El UCAM necesitaba dos goles para darle la vuelta a la eliminatoria, pero no tomó más riesgos. Se limitó a esperar en su parcela a la escuadra de Berizzo, que cada vez movía el balón con más sentido y menos errores. De una fabulosa triangulación de los vigueses nació una nueva oportunidad, culminada con un disparo demasiado cruzado de Radoja.

Corría la media hora del partido. Fue entonces cuando comenzó la paulatina caída del Celta. No volvió a crear peligro, pero tampoco sufría atrás. Así llegó el descanso y comenzaron a discurrir los minutos en una segunda parte que sirvió para constatar que a la Copa le sobra un partido en sus eliminatorias. La falta de tensión empezaba a ser evidente y el UCAM trató de aprovecharlo. Un despiste de Radoja en un saque de banda a favor de los murcianos permitió a Basha centrar con comodidad y a Vicente conectar un testarazo que fue atajado por Sergio.

La oportunidad llevó al conjunto de Francisco Rodríguez a creer en una remontada que parecía imposible minutos antes y el empuje de los visitantes obligó a reaccionar al Celta. Con Wass en el terreno de juego en sustitución de Pablo Hernández, al que Berizzo quitó cuando ya tenía una amarilla, el conjunto celeste trató de recuperar el control del balón y, con él, del partido. Fue incapaz, sin embargo, de mover el balón como lo había hecho durante muchos minutos en la primera parte y los errores empezaron a impacientar a la afición celeste. En Balaídos comenzaron a sonar con fuerza los primeros silbidos, acallados al principio por los vítores de los más fieles y que en los últimos compases volvieron a cobrar fuerza. Sólo la falta de pericia en los últimos metros de los murcianos permitió al cuadro local sellar su pase a octavos de final sin apuros. Collantes dispuso de una buena oportunidad para firmar el empate casi en el descuento, pero Sergio lo evitó y el Celta espera ya contrincante en octavos.

Celta:

Sergio; Hugo Mallo, Cabral (Fontás, min. 82), Sergi Gómez, Jonny; Radoja, Marcelo Díaz, Pablo Hernández (Wass, min. 61); Señé (Bongonda, min. 79), Rossi, Pione Sisto.

UCAM Murcia:

Biel Ribas; Tekio, Hugo Álvarez, Unai Albizua, Morillas; Collantes, Basha, Juande, Vicente (Nono, min. 62); Jona (Pallarés,min. 75), Natalio Lorenzo (Imaz, min. 70).

Gol:

1-0, min. 29: Marcelo Díaz, de falta directa.

Árbitro:

Vicandi Garrido (vasco). Amonestó con tarjeta amarilla al local Pablo Hernández y al visitante Morillas.

Incidencias:

Partido correspondiente a la vuelta de los dieciseisavos de final de la Copa del Rey disputado en el estadio de Balaídos ante 9.161 espectadores. Antes del inicio del encuentro se guardó un minuto de silencio en memoria del exjugador del Celta y presidente del Racing de Ferrol Isidro Silveira, fallecido recientemente.