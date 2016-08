El Celta aumenta sus variantes

Eduardo Berizzo ya sabe de qué recursos dispondrá esta temporada, o al menos de aquí a enero. El mercado de verano se cerró en la medianoche de ayer tras un día sin movimientos en Praza de España. El Celta puso así punto final a un periodo estival en el que se han producido seis altas en su primer equipo (David Costas –de vuelta después de su cesión al Mallorca–, Naranjo, Lemos, Roncaglia, Pione Sisto y Rossi) y sólo dos bajas (Nolito y Drazic). Esto es, el 'Toto' dispondrá de más variantes que el curso pasado, cuatro jugadores más que le permitirán afrontar con garantías –al menos numéricas– una campaña con tres competiciones: Liga, Copa y Liga Europa.

Desde finales de la temporada pasada, Eduardo Berizzo tenía claro qué quería para el presente ejercicio: más jugadores. De hecho, en las negociaciones para la renovación de su contrato dejó muy claro a los responsables del club cuáles eran sus deseos. "Me interesa, por supuesto, que yo y mis compañeros ganemos lo que creo merecer, pero no pasa por ahí la discusión. La discusión es imaginar un futuro. Estamos a las puertas de una programación diferente en cuanto a exigencia. Si nos metemos en Liga Europa, para nosotros va a significar un gran salto, la plantilla va a necesitar agrandar su número", explicaba el técnico argentino el pasado mes de abril. Entonces, afirmó que quería una plantilla con 22 jugadores de campo y eso es lo que tendrá. Sólo le ha faltado el tercer portero que pidió públicamente en varias ocasiones. El Celta decidió destinar sus recursos a otras posiciones y el 'Toto' lo ha entendido y aceptado.

Una temporada más, no hay novedades entre palos. Sergio Álvarez y Rubén Blanco compartirán la portería celeste por tercera temporada consecutiva, con el 'Gato de Catoira' como titular mientras el joven guardameta mosense se recupera de una lesión.

En defensa sí ha habido refuerzos. El Celta arriesgó la pasada campaña al configurar una plantilla con sólo seis zagueros y los problemas físicos sufridos por Fontás obligaron al cuerpo técnico de Eduardo Berizzo a mover a futbolistas de su posición ideal, alineando ocasionalmente a Wass como lateral y con más frecuencia a Jonny y sobre todo a Hugo Mallo como centrales.

Ahora, el técnico celeste dispone de nueve defensas en lugar de seis. David Costas se ha quedado en el equipo tras un año cedido en el Mallorca y el club ha fichado al lateral derecho Álvaro Lemos, procedente del Lugo, y al argentino Facundo Roncaglia, que llegó gratis tras acabar contrato con la Fiorentina y puede ejercer tanto de central como de lateral. Además, la recuperación de Fontás aumenta todavía más las variantes.

En el centro del campo no ha habido cambios y Berizzo sigue contando con los mismos cuatro futbolistas que tiene a sus órdenes desde enero: Nemanja Radoja, Marcelo Díaz, Daniel Wass y Pablo Hernández. Pape Cheikh, con ficha del filial pero que entra en los planes del 'Toto', será la alternativa a este cuarteto.

Donde ha habido más cambios es en el ataque celeste. Ahí se han producido las dos bajas, más allá de las salidas de Madinda (Nástic), Álex López (Valladolid) y Yelko Pino (Lugo), que ya estuvieron cedidos el curso pasado. El Celta ha cedido también al Valladolid a Dejan Drazic, que apenas contó con minutos el curso pasado, y vendió al Manchester City a Manuel Agudo 'Nolito', su mejor jugador las tres últimas temporadas. El traspaso del gaditano reportó 18 millones de euros al club vigués, pero dejó a Berizzo sin un futbolista con un nivel al que el Celta no puede aspirar en el mercado.

No obstante, el club vigués también ha aumentado el número de jugadores de ataque, puesto que se fuero dos (Nolito y Drazic) y han llegado tres: José Naranjo, tras destacar en Segunda con el Nástic; Pione Sisto, promesa danesa por quien el Celta ya estuvo interesado el año pasado; y Giuseppe Rossi, un veterano y contrastado atacante que llega a Vigo procedente de la Fiorentina (aunque jugó cedido en el Levante la segunda mitad del curso pasado) y después de varias temporadas marcadas por sus problemas físicos. Además, continúan en el equipo Señé, Aspas, Guidetti, Orellana, Bongonda y Beauvue, que se recupera de la grave lesión que sufrió en la recta final de la pasada campaña.

Estos son los mimbres con los que cuenta Berizzo, con más variantes que hace un año (24 jugadores en lugar de 20) y la duda de cómo responderán los fichajes.n