El Celta afronta su primera final

El Celta afronta esta semana su primera final de la temporada. El jueves en Balaídos contra el Standard de Lieja (19:00). En juego, el pase a los dieciseisavos de final de la Liga Europa. Quien gane, asegurará su billete a las rondas eliminatorias; quien pierda, estará fuera de Europa. En caso de empate, todo quedará pendiente para la última jornada, aunque sólo un 0-0 permitiría al Celta depender de sí mismo en el duelo contra el Panathinaikos con el que cerrará la primera fase. Pero el conjunto celeste no quiere dejar los deberes para el último día. Consciente de la importancia del partido, Eduardo Berizzo decidió reservar en Eibar a buena parte de los integrantes de su once de gala, por el que volverá a postar el jueves en Balaídos.

El 'Toto' abogó una vez más en Ipurua por incluir numerosas rotaciones en su alineación, decisión que –visto el resultado– ha vuelto a granjearle críticas por parte de un sector de la afición. Pero el técnico argentino considera que sus jugadores necesitan descansar para afrontar con garantías los partidos más importantes del curso y, debido a ello, decidió sentar en el banquillo de Ipurua a jugadores como Jonny, Cabral, Marcelo Díaz, Pablo Hernández o Guidetti, que tienen muchas opciones de jugar de inicio ante el Standard. Además, Berizzo tampoco pudo contar con Iago Aspas, sancionado y que será titular el jueves, ni Orellana, otro futbolista fundamental en los esquemas del 'Toto' cuya presencia en la primera 'final' del curso dependerá de la evolución del esguince de tobillo que sufrió en Las Palmas.

Lo normal es que sólo dos o tres de los futbolistas que jugaron los 90 minutos ante el Eibar sean titulares contra el conjunto de Lieja. En portería, es probable que Rubén Blanco deje su sitio a Sergio, expulsado en el banquillo de Ipurua y que por tanto no podrá estar a disposición de Berizzo para al menos el choque contra el Granada, a no ser que prosperen los recursos que presentará el Celta por su expulsión y la de Mallo. Precisamente, la más que probable ausencia del marinense en el próximo (o los próximos) duelos ligueros del Celta le abren las puertas de la titularidad en Europa junto a Cabral y Jonny –que no jugaron en Ipurua– y posiblemente Roncaglia, que sí lo hizo y en principio será uno de los pocos que repita entre Liga y Europa.

Por delante, Marcelo Díaz, en blanco ante el Eibar, apunta a titular en un centro del campo que pueden completar Wass y Pablo Hernández, que se repartieron los minutos el sábado pasado.

Por delante, la incógnita es si Orellana llegará a tiempo para ser titular y cerrar un tridente en el que estarán Aspas y Pione. Si el chileno no llega a tiempo, John Guidetti puede entrar en el once, lo que llevaría a Iago a la banda.

Un once de gala, en resumen, para afrontar la primera final del curso, que el Celta comenzará a preparar hoy a partir de las 10:30 en las instalaciones de A Madroa.

La maldición de Josep Señé

nnn Las rotaciones por las que Eduardo Berizzo ha apostado esta temporada han vuelto a convertirse en tema de debate debido a la derrota del Celta en Eibar (1-0) y al mal partido completado por los vigueses. En efecto, el técnico argentino, que no podía contar con Iago Aspas por sanción ni Orellana por lesión, dejó en el banquillo a titulares habituales como Cabral, Jonny, Pablo Hernández o Pione Sisto y alineó un once con seis futbolistas con peso (Roncaglia, Sergi Gómez, Hugo Mallo, Radoja, Wass y Bongonda están entre los once jugadores con más minutos esta temporada) y cinco que hasta la fecha han tenido menos presencia, como Rubén Blanco, Fontás, Planas, Rossi y Señé. De estos cinco llama la atención el caso de Josep Señé, al que no le ha acompañado la fortuna en el presente ejercicio. Ha participado en ocho de los dieciséis encuentros oficiales del Celta y sólo en uno de ellos salió victorioso el conjunto celeste, contra el Panathinaikos (2-0). En los otros ocho partidos, el cuadro vigués sumó cinco triunfos.

Señé ha ganado protagonismo con respecto a la pasada campaña, la de su estreno en el primer equipo del Celta. Sin embargo, le ha faltado suerte. Fue titular en los tres últimos partidos europeos del Celta, saldados con el mencionado triunfo en Balaídos y un empate y una derrota con el Ajax. En Liga, jugó en el empate ante Osasuna (0-0) y en las derrotas frente a Leganés (1-2), Atlético (0-4), Villarreal (5-0) y Eibar (1-0).

Por el contrario, en los partidos en los que el catalán no ha participado, el Celta fue capaz de sumar cinco victorias (Sporting, Espanyol, Barcelona, Deportivo y Valencia) y dos empates (Standard de Lieja y Las Palmas). Sólo perdió un partido, ante el Real Madrid.

Tampoco son buenos los números de Planas. Ha participado en cuatro encuentros y el único en el que el Celta ganó fue el de la última jornada de Liga ante el Valencia (2-1), en el que el lateral zurdo apenas disputó un minuto.

Habida cuenta la política de rotaciones de Berizzo, tanto él como Señé tendrán nuevas oportunidades para mejorar sus estadísticas.

Iago Aspas fue homenajeado antes del partido entre Moaña y Alertanavia

Iago Aspas recibió ayer un homenaje de sus paisanos antes del partido que enfrentó al Moaña y al Alertanavia en la localidad natal del céltico, un encuentro correspondiente a la Preferente Autonómica Sur que acabó con un 2-0 a favor de los locales. El delantero del Celta, que dio sus primeros pasos en el mundo del fútbol en el Moaña, fue homenajeado después de debutar la semana pasada como internacional absoluto con la selección española marcando un gol y completando una gran actuación contra Inglaterra en Wembley. Iago no pudo jugar el sábado en Eibar por sanción, pero estará a disposición de Eduardo Berizzo para el decisivo encuentro del jueves contra el Standard de Lieja, en el que será titular.