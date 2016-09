El Celta afronta un doble reto

El Celta afronta mañana contra el Barcelona (20:45, Movistar) un doble reto: derrotar al gigante blaugrana en Balaídos por segunda temporada consecutiva, tras el 4-1 del curso pasado, y enlazar cuatro victorias seguidas por primera vez desde la llegada de Eduardo Berizzo. El tope con el técnico argentino está en los tres triunfos que el conjunto celeste encadenó en diciembre del año pasado ante Espanyol, Almería –en Copa del Rey– y Granada.

El de mañana es el séptimo y último partido de una serie de siete encuentros en 23 días que el Celta comenzó con mal pie, cayendo por 0-4 ante el Atlético de Madrid, y continuó con dos empates ante Standard (1-1) y Osasuna (0-0) y tres victorias seguidas frente a Sporting (2-1), Espanyol (0-2) y Panathinaikos (2-0). Con estos tres triunfos, Berizzo igualó su mejor racha al frente del conjunto vigués y mañana tratará de superar ese registro con un nuevo triunfo antes del parón por los compromisos de las selecciones nacionales.

Para ello, el Celta tendrá que repetir la gesta del curso pasado, cuando logró derrotar al Barcelona en Balaídos, entonces por un contundente 4-1 con goles de Nolito, Iago Aspas (2) y Guidetti. "Soñamos con repetir el triunfo. Saldremos a ganar el domingo, no tenemos otra opción. Jugamos en casa y queremos dejar los tres puntos en Vigo. Saldremos con toda la ilusión, con los dientes bien apretados, sabiendo que enfrentamos a un gran equipo, pero confiando en lo que podemos hacer", aseguró ayer el centrocampista chileno Marcelo Díaz, que confía en que el equipo no pague el esfuerzo realizado el jueves contra el Panathinaikos. "Espero que no pase factura el partido. Hicimos un gran desgaste físico, pero el ánimo está a tope con la victoria que hemos conseguido y enfrentarse al Barcelona es algo que querría cualquier jugador. Vamos a estar bien físicamente, llegaremos muy bien preparados", sostiene el internacional chileno.

'Chelo' Díaz está convencido de que ganar es posible, pero a la vez asume que en ocasiones para superar al Barcelona no basta siquiera con hacer un gran partido. "No es fácil ganarle. El miércoles el Borussia Mönchengladbach hizo un partido impresionante y aun así no le pudo ganar. Nosotros vamos a intentarlo con nuestro juego, con lo que sabemos hacer, porque creemos que podemos hacer mucho daño y sabemos que puede ser así. Saldremos a jugar con mucha intensidad para conseguir una victoria", indicó el mediocentro.

Sobre la baja de Messi, para él el mejor jugador del mundo, cree que el Barça tiene recursos como para no notar su ausencia. "No creo que sea una ventaja que no esté Messi. Es cierto que es un jugador importantísimo, para mí el mejor jugador del mundo, y no tenerlo quizás les merma un poco, pero tienen plantilla suficiente como para poder reemplazarlo de buena forma. Así lo demostraron en el último partido de Liga y también en la Liga de Campeones. Creo que eso no les afectará y tampoco nos tiene que desenfocar, pensando que porque no está Messi vamos a ganar fácil. Van a ser 90 minutos muy difíciles", indicó Marcelo, que destacó la necesidad de combinar una buena defensa con valentía en ataque: "Comenzamos siempre hablando de que hay que mantener la portería a cero, eso es fundamental. Pero no nos quitará el hecho de ir a presionar y de arriesgar como siempre lo hacemos. Nos enfrentamos al Barcelona, pero no les tenemos miedo. Sabemos nuestra capacidad y sabemos que podemos hacerles daño", concluyó.n