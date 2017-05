El Celta se aferra a la historia de sus exhibiciones en Inglaterra

El Celta afronta su cita continental más importante mañana (21:05 horas) con la historia a favor. La que cuenta la segunda competición continental y en Inglaterra, para más señas.

Cierto que parte en desventaja tras el 0-1 de la ida, pero el espíritu del Villa Park en Birmingham es culpable de que la afición céltica se aferre al glorioso pasado para poder pensar aún en Solna (Suecia). Y el once vigués ya ha demostrado que los centenarios estadios ingleses se le dan bien.

Quizás por el gran desplazamiento de aficionados en aquel año de regreso a las copas europeas (700 seguidores, ahora serán más del triple), o porque este juego a veces es justo con quien mima el balón, el Celta apeó al Aston Villa (UEFA 98/99) con un adverso 0-1 en Balaídos y un espectacular 1-3 en Inglaterra. Aquella noche, plena de emoción, fue un canto al fútbol porque Juan Sánchez puso el 0-1 en una jugada iniciada en la zaga y en la que ningún inglés logró tocar el balón, Collymore igualó tres minutos después de penalti (involuntarias manos de Mazinho) y cinco más tarde Mostovoi hacía el 1-2 de falta, que por vez primera colocaba a los de Víctor Fernández por delante en la eliminatoria. Penev sentenciaría.

La gesta ante los 'villanos' no fue la única. El Villa Park (1897), como Anfield Road (1884) en la siguiente ronda o The Hawthorns (1900) en la Intertoto son algunos de los estadios más antiguos del mundo. Y en todos "mojó" el Celta.

"Del Villa Park recuerdo la concentración con que entró el equipo al estadio. Los habíamos esperado a las puertas del campo y cuando se bajaron del autobús daban miedo por su enorme seriedad y concentración", apunta uno de los "700 del Villa Park". Esta vez lo tendrá que seguir por televisión.

En Anfield, un gol de Revivo confirmó en la segunda mitad el 3-1 de la ida y dos años después, en la Intertoto, el Celta ganaba de nuevo al Aston Villa, pero en otra ciudad por obras en su campo. Tras marcar Benni McCarthy el 0-1 , los de Gregory empataban aprovechando la expulsión de Velasco. Necesitaban dos tantos más (1-0 en Vigo), pero en la reanudación perdían por segunda amarilla a Taylor y el delantero sudafricano los apuntillaba. De ahí al título de la Intertoto, un paso.

Fue precisamente John Gregory quien acuñó una frase para la historia: "Los delanteros ganan partidos, los defensas ganan campeonatos". Ante el United se necesitará de ambas premisas. n