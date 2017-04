El Celta, a acercarse a Europa

El Celta se reencuentra hoy con la competición después de dos semanas con un partido ante la UD Las Palmas en Balaídos en el que tratará de aprovechar los tropiezos de la Real Sociedad y el Villarreal –quinto y sexto clasificados– para acercarse a los puestos que dan derecho a jugar en Europa la próxima temporada. Será el primero de los nueve encuentros que el equipo de Eduardo Berizzo disputará en los próximos 27 días, una serie de duelos que el conjunto celeste comienza con seis lesionados: Rubén Blanco, Planas, Álvaro Lemos, Marcelo Díaz, Guidetti y Hugo Mallo. Los cinco primeros son baja segura para hoy, mientras que el marinense es duda debido a una sobrecarga. Por el contrario, el Toto Berizzo recupera a Radoja, que ha superado una rotura fibrilar y apunta a la titularidad.

"Debemos mantener la ilusión por la sexta o la séptima plaza", indicó ayer el técnico del Celta ante la trascendencia de una semana en la que su equipo se enfrentará a Las Palmas (hoy), Valencia (el jueves en Mestalla) y Eibar (el domingo en Balaídos). Tres duelos en los que los celestes tratarán de sumar los puntos necesarios para seguir en la pelea por Europa.

El quinto y el sexto puesto, que dan acceso seguro a la segunda competición continental –el séptimo sólo lo hará si el Barcelona le gana la final de la Copa al Alavés–, parecen ahora menos inalcanzables que hace unas semanas. El empate de la Real Sociedad, quinta, y la derrota del Villarreal, sexto, le dan la oportunidad al Celta de situarse a siete puntos de los puestos de Liga Europa con un partido menos, el pendiente en Balaídos ante el Real Madrid. El Athletic, el Eibar y el Espanyol, que preceden a los vigueses en la tabla, fueron capaces de sumar los tres puntos este fin de semana y se acercaron así a donostiarras y castellonenses. El Celta necesita hacerlo esta noche para seguir metido en la pelea.

Los dos encuentros de cuartos de final de la Liga Europa ante el Genk centrarán la atención del celtismo en este mes de abril recién iniciado, pero Berizzo no quiere que la trascendental eliminatoria ante los belgas descentre la atención de la Liga. Por eso destacaba ayer la necesidad de mantener la "concentración" ante un rival que llega a Balaídos a sólo tres puntos de los celestes.

Las bajas de dos titulares habituales como Marcelo Díaz y Guidetti y los problemas físicos de un tercero como Hugo Mallo obligarán al técnico argentino a realizar varios cambios en su once. En la portería, sin el lesionado Rubén, repetirá Sergio. En defensa, lo normal es que el Toto no fuerce a Mallo y apueste por Roncaglia como lateral derecho, con Cabral y Fontás en el eje de la zaga y Jonny en la banda izquierda. En el centro del campo, recuperado Radoja, todo apunta a que el serbio jugará junto a Wass y Pablo Hernández. Por último, en ataque es Beauvue quien apunta a la titularidad casi un año después de la última vez –en el partido en el que se rompió el tendón de Aquiles– jugando en la punta del ataque, con Iago Aspas por la banda derecha y Pione Sisto por la izquierda.

Enfrente, una UD Las Palmas que está completando una buena temporada pero se descolgó de la zona noble tras encadenar ocho encuentros ligueros con una sola victoria. En las tres últimas jornadas se ha recuperado con dos triunfos ante Osasuna (5-2) y Villarreal (1-0), pero lejos de su feudo su rendimiento dista mucho del que tiene en el estadio Gran Canaria. De hecho, no gana un partido de Liga como visitante desde la primera jornada, cuando venció 2-4 ante el Valencia en Mestalla.

Quique Setién desplazó a toda su plantilla a Vigo y cuenta con la única baja del defensa Mauricio Lemos, sancionado, para el partido de esta noche en Balaídos.n