O Celta abre oco

O Celta xuvenil acadou unha importante vitoria ante o Deportivo da Coruña nun enfrontamento de rivalidade e que permite á formación viguesa manter a primeira posición e afastar a un rival directo na loita polo título. Tras o partido, a diferenza entre os dous equipos é de nove puntos.

O primeiro tanto do enfrontamento chegou a piques de cumprirse o minuto vinte cando Gabri superou ó porteiro local Chema. Con vantaxe no marcador, a formación viguesa mantívose firme para pechar o encontro no segundo tempo con dos goles a partir dun saque de curruncho. José Sobrido e Riki Mangana pecharon o partido de xeito definitivo en Abegondo. O Celta apunta ó título.

Deportivo:

Chema, Víctor, Jímenez, Mujaid, Joel, Gandoy, Adrián, Sebas (Aarón, min. 66), Ortuño (Mosquera, min. 70), Boedo (Sito, min. 70), Pedro (Porrúa, min. 57).

Celta:

Pablo Vázquez, Riki Mangana, Nacho Lorenzo (Carlos, min. 83), Juanma, Salgueiro, Toi, Gabri (Ton, min. 79), Álex Rey, Alberto, Aarón (Pampín, min. 67), José Sobrido (Óscar, min. 85).

Goles:

0-1, min. 19: Gabri; 0-2, min. 70: José Sobrido; 0-3, min. 74: Riki.

Árbitro:

Alejandro del Río Amor. Amosou cartón amarelo a Ortuño do Deportivo e a Nacho Lorenzo e Álex Rey por parte do Celta.

Incidencias:

Décimo sexta xornada, primeira da segunda volta, na División de Honra xuvenil. Campo de Abegondo.