Casi sin ataque

El Choco recibe esta tarde al Barbadás en el campo de Santa Mariño con muchos problemas debido a las bajas por lesión, especialmente en el ataque. Marcos Montes reconoció que "no queda otra que aguantar el chaparrón y pasarlo lo mejor posible". La formación de Redondela está sin delantero centro debido a los problemas físicos de Silva, Óscar Pérez y el joven Ricar, el último en caer lesionado. Debido a esta situación, el preparador situará a Félix en la punta del ataque con Oki por detrás e incluye a otro joven, Eloy, en la convocatoria de la formación de Redondela.

No son las únicas bajas para Montes, que también pierde a Marquitos y Richi Calviño, también de vocación ofensiva, además del central Suso. Juan Feijóo y Alberto Rey regresan a la convocatoria y, en principio, lo harán al banquillo tras superar sendas lesiones.

En definitiva, muchos problemas para un Marcos Montes que asume que el partido de hoy ante el Barbadás "es posible que sea muy cerrado porque es un conjunto que tiene las ideas claras. Se mete atrás y trata de aprovechar la velocidad de sus futbolistas de ataque con balones largos y también explota las acciones a balón parado". Una situación complicada para el Choco, que está en la zona baja de la clasificación con siete puntos y que debe reaccionar para mejorar posiciones. Su técnico añade que "trabajamos todas las facetas del juego para intentar superar al rival y crear peligro. Será difícil, pero lo intentaremos". Otro de los aspectos relevantes en el enfrentamiento pueden ser las acciones a balón parado y el técnico precisó que "ya nos metieron cuatro goles en este tipo de jugadas y las preparamos en el último mes. Mejoramos, pero aún no es la situación ideal".

Por su parte, el Barbadás ocupa la sexta posición tras un gran inicio de curso, pero que estropeó en los dos últimos encuentros al caer en su terreno de juego ante el Vilalonga y empatar en casa ante el Rápido de Bouzas.n