Casales seguirá en Beta la próxima temporada

El vigués Jorge Casales continuará al menos una temporada más en la élite del trial mundial, después de haber llegado a un acuerdo para prorrogar su contrato con Beta, la marca con la que compitió las dos últimas temporadas. El Campeonato del Mundo, que finalizó en la octava plaza este año, y el Campeonato de España, en el que fue cuarto en 2016, volverán a ser sus dos grandes objetivos en 2017.

Jorge Casales cumplirá el año que viene su tercera temporada en Beta, equipo al que llegó en 2014 después de desvincularse de Gas Gas debido a los problemas económicos de la marca con la que dio el salto al Mundial. Con la escuadra italiana, el piloto vigués disputará por cuarta temporada consecutiva el Campeonato del Mundo en categoría absoluta y por quinta vez el Campeonato de España en TR1, cuya última edición concluyó hace apenas una semana –el 13 de noviembre– con un cuarto puesto en la clasificación general para Jorge Casales, al que sólo superaron el imbatible Toni Bou y otros dos de los mejores pilotos del mundo en las últimas campañas: Adam Raga y Albert Cabestany.

El vigués comenzó a destacar muy pronto en categorías inferiores y dio el salto a la élite después de procalamarse campeón del mundo júnior en 2013, con 18 años. Esa misma temporada ya finalizó en una meritoria quinta plaza el Campeonato de España TR1, puesto que repitió en 2014, el año de su estreno en el Mundial absoluto con Gas Gas. Jorge Casales, pese a su juventud, brilló en la campaña de su estreno en la élite y acabó el año en la séptima posición de la general.

Sin embargo, los problemas económicos de Gas Gas obligaron al vigués a buscar un nuevo destino y Beta apostó por él. A pesar de que no ha tenido suerte con las lesiones, su rendimiento en la escuadra italiana ha sido satisfactorio. Con Beta se subió por primera vez a un podio del Campeonato del Mundo absoluto y este año logró su mejor clasificación en la general de un Campeonato de España, con ese cuarto puesto antes mencionado. Su mejor actuación del curso fue, precisamente, en la prueba del Nacional celebrada en Galicia, concretamente en Carnota, donde se subió al podio al ser superado únicamente por Toni Bou, ganador de todas las citas del Campeonato de España y de doce de las quince pruebas puntuables del Campeonato del Mundo en 2016.

En el Mundial, sin embargo, el vigués no pudo mejorar el séptimo puesto de la temporada de su estreno. Concluyó noveno en 2015, año en el que se perdió varias pruebas por lesión, y en el certamen de 2016 acabó octavo. No obstante, en el Nacional superó a varios de los pilotos que acabaron por delante de él en el Campeonato del Mundo, caso de Jeroni Fajardo o Jaime Busto, logro que el vigués tratará de repetir el curso que viene. Lo hará, por tercera temporada consecutiva, con el equipo italiano Beta, que ha decidido mantener su apuesta por el prometedor piloto vigués en la campaña 2017.n