Casales se pasa a Vertigo

Nuevo equipo y vida nueva. Jorge Casales anunció la pasada semana la ruptura de su contrato con Beta y el fin de semana no acudió a la penúltima prueba del Campeonato de España. Una situación que no se volverá a repetir porque ya dispone de nuevo equipo, Vertigo Motors.

"Voy a disputar la última prueba del Campeonato de España con ellos y después ya me centraré en el Mundial Indoor, con el que comienza la próxima temporada", explicó el piloto vigués que, de esta forma, inicia una nueva etapa en su trayectoria profesional después de tres años con la firma italiana.

Su nueva andadura será totalmente distinta y más familiar porque recala en un equipo joven y casi desconocido. Vertigo es una marca completamente catalana, que tiene sólo tres años de experiencia en el Campeonato del Mundo de trial, pero que terminó en la cuarta posición en 2017 con Jeroni Fajardo como piloto. Un resultado que parece indicar que el vigués tendrá una motocicleta de garantías en los dos próximos años, que es la duración de su nuevo compromiso.

"Creo que con Beta me falló la comunicación. El trato fue muy bueno, pero al estar en Italia, igual las conversasiones no fueron todo lo fluídas que deberían. Ahora estaré en un equipo de aquí -Casales reside en Cataluña-, con los que tendré un contacto directo y tienen mucha ilusión", expresó.

Vertigo Motors es una empresa nueva y, como tal, poco conocida más allá del ámbito específico del mundo del trial. Sin embargo, Casales explica que dispondrá de todas las garantías tanto a nivel mecánico como de equipo de trabajo. "Es una marca que salió hace tres años y es de total garantías. Se extendieron por Cataluña y tiene una moto buena. Son un equipo joven, con ilusión y de futuro. Intentan evolucionar con mucha determinación", explicó Casales y aclara que "con Fajardo -que cambia de aires- ya firmaron una tercera posición en el Mundial Indoor y la cuarta en el de aire libre esta temporada. Son buenos resultados y que muestran que la moto tendrá un buen nivel".

La necesitará Jorge Casales para regresar a su mejor nivel tras una temporada en la que no cumplió sus expectativas. Para la próxima campaña es el único piloto confirmado por el equipo y, salvo un cambio drástico, será la referencia de la marca: "El objetivo es estar entre los cinco mejores en el Mundial. Del de indoor aun no conocemos el reglamento, pero quiero estar entre los mejores".

Casales tuvo varias propuestas en las últimas semanas, en las que rompió su relación contractural con Beta "de mutuo acuerdo". No obstante, tardó unos días en decidir su futuro y optó por la familiaridad de Vertigo al ser una estructura pequeña, pero que le ofrecía muchas garantías y también un trato cercano y personal, algo que no terminó de tener en los últimos meses.

El acuerdo se cerró con relativa rapidez y también bajo la seguridad de que estará dos años en su nueva estructura, lo que le otorga tranquilidad y estabilidad. Todos estos factores influyeron en la decisión de Jorge Casales, que podrá preparar con mimo los objetivos de 2018 para intentar recuperar su mejor versión.

De hecho, el propio piloto reconoció que esta temporada no estuvo en los puestos que le gustaría tras una temporada "en la que tuve varios problemas. Me pasó un poco de todo. Fue un año raro, las cosas no salieron y necesitaba un cambio", reconoció Casales.

Así lo reflejan los resultados de 2017, en el que terminó en la octava posición en el Campeonato del Mundo de trial. Sólo puedo finalizar la prueba de Andorra entre los cinco mejores -cuarta plaza-, por lo que nunca estuvo lo competitivo que le gustaría.

Casales se hizo con el Europeo Juvenil en 2010 y con el Mundial Junior en 2013, pero en los últimos años no terminó de confirmar sus habilidades en el paso a la categoría sénior. Realizó alguna buena actuación puntual, pero no se metió en la lucha por las posiciones cabeceras de forma habitual, por lo que a los 22 años realiza un cambio de rumbo a su carrera.

En el comunicado en el que Vertigo Motors anunció la contratación del pilotó vigués destacó su "gran presente y capacidad de futuro", en un piloto "con un magnífico potencial". De esta forma, la marca espera que con su moto "explote todo su talento y pueda situarse entre los mejores pilotos del mundo".

La marca también añadió que el vigués tendrá "todo el soporte de Vertigo y dispondrá de las mejores condiciones posibles para competir en el Campeonato del Mundo durante la temporada 2018".

De esta forma, Jorge Casales comienza una nueva etapa personal y deportiva en una marca pequeña y de gran potencial. Los colores de su nueva escuadra son el verde y el vigués ya explicó que "son de la esperanza". Desea volver a un buen nivel y, tras una brillante etapa de formación en categorías inferiores, pelear con los grandes pilotos del mundo del trial como Toni Bou, Adam Raga, Jaime Busto o Takahisa Fujinami. Para ello contará con la entrega de un equipo también joven y muy ilusionado, que igual peca de cierta inexperiencia, pero que parece de gran nivel por los resultados obtenidos en los últimos años. La aventura está en marcha.n