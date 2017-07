Casales inicia la cita de Estados Unidos en la duodécima plaza

nnn Jorge Casales comenzó en la duodécima posición la cita del Campeonato del Mundo de trial, que se disputa a lo largo del fin de semana en el estado de Arizona.

El piloto vigués, que marcha en la octava posición en el Mundial, no pudo meterse entre los mejores en la jornada de clasificación, que sirve para determinar el orden de salida para las citas puntuables. No obstante, el representante de Beta buscará mejorar sus prestaciones con los puntos en juego. El más rápido fue Jaime Busto, por delante de James Dabill con el líder del Campeonato del Mundo, Toni Bou, en la tercera plaza. Cabestany fue cuarto.

En la segunda categoría, el rosaleiro Gabriel Marcelli volvió a mostrar que es uno de los mejores pilotos de Trial 2 al firmar la cuarta posición en los entrenamientos por detrás de Toby Martyn, Hakon Pedersen y el español Francesc Moret.

En la clasificación general del Mundial, Marcelli ocupa la segunda posición en una dura pugna con el líder, el británico Roberts, que no logró meterse entre los primeros ayer al caer hasta la octava posición. En todo caso, la categoría es de gran igualada.n