Casales fue noveno en la cita del Nacional

Toni Bou (Montesa) logró ayer en la localidad catalana de Sant Corneli su cuarto triunfo consecutivo de la temporada en el Campeonato de España de trial. La cita, que hoy tendrá su continuidad, no fue afortunada para el vigués Jorge Casales (Beta), que acabó noveno (38 ptos.). Mucho mejor les fue al rosaleiro Gabriel Marcelli, que ganó en la categoría TR2, y al morracense Víctor Riobó, que se impuso entre los júnior.

Bou ganó en Sant Corneli con 13 puntos y acabó por delante de Jeroni Fajardo (Vertigo), segundo con 21, y su compañero de equipo Jaime Busto, tercero con 22. Tras este nuevo triunfo, Bou amplía a doce puntos su ventaja sobre su principal rival, Adam Raga, que ayer acabó cuarto con 23 puntos.

"Con un trial fácil como éste era muy importante hacer un buen resultado este sábado. El domingo abriré zonas y quizás sea diferente", dijo Bou. "Así que estoy muy contento con la victoria y además porque me da unos puntos extra, ya que Adam no está en el podio. Este domingo puede pasar de todo, será una carrera muy fácil donde tenemos que intentar no fallar y estar delante para conseguir otro buen resultado en forma de puntos", agregó.n