Casales: "Beta me ayudó en su momento y quería agradecerlo"

Jorge Casales (Vigo, 1995) se encuentra estos días en Italia, donde acaba de firmar con la empresa florentina Beta la renovación de su contrato por una temporada más, un año en el que espera superar el octavo puesto que consiguió en el Mundial en 2016 y la cuarta plaza que obtuvo en el Campeonato de España al aire libre.

"Estoy contento con la renovación. Hemos estado un tiempo viendo el contrato y las posibilidades que había porque varias marcas se interesaron por mí. Al final hablé con Beta, que es la marca con la que llevo estos dos años en la máxima categoría y la que mostró más interés por mí cuando Gas Gas entró en quiebra y me quedé sin equipo. Entonces quería agradecerles también el detalle y la verdad es que estoy muy contento con el equipo", explica el piloto vigués, que destaca que "las condiciones son bastante buenas, un poco mejoradas".

Tras firmar el nuevo contrato, Casales ha empezado a trabajar en la moto del próximo año, que "va a ser la misma de este año, pero puesta más a mi gusto. Estamos trabajando en evolucionar el embrague y el motor, entre otras cosas", explica.

En principio, el piloto vigués tendrá a su disposición los mismos medios que esta última temporada. "Seguiré con los mismos patrocinadores secundarios, que son Arjones Moto, la bebida energética TNT y las botas Gaerne. La ropa es un tema que estamos negociando aún porque hay varios interesados y después continuaré con mi mochilero, pero espero conseguir mejores resultados", indica el piloto vigués de 21 años.

Satisfecho con el Nacional

Jorge Casales admite que "este año algunas carreras no fueron como nos gustaría, pero otras salieron bastante bien y aunque no hemos tenido los resultados que queríamos, tampoco ha estado mal. En el Mundial el objetivo era estar entre los cinco primeros y no lo conseguí, pero estamos muy contentos con los resultados en el Campeonato de España porque es muy difícil hacer un cuarto puesto. A nivel nacional estamos muy satisfechos". De hecho, superó a pilotos de la talla de Jeroni Fajardo o Jaime Busto, aunque considera que le falta mucho para alcanzar a Toni Bou. "Con Fajardo y Busto estoy bastante igualado en el nivel de técnica, pero Toni Bou es un extraterrestre y está muy por encima. Lo que necesitamos es un poco de precisión, no fallar en las carreras y tener un poco de cabeza", apunta el piloto vigués, que reconoce que "en el Campeonato del Mundo cuesta mejorar y mantenerse entre los diez primeros. Entonces hay que seguir trabajando duro". n