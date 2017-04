Una carrera sexy y con Spiderman cerca

La Vig-Bay es esa carrera que une al fondista con el popular, con el de la carrera de montaña y el corredor ocasional. Hacer un repaso a los participantes en la cita es encontrarse caras de las que se repiten a lo largo del año en otras competiciones más modestas y en distintos terrenos. Como prueba 'estrella' invita a la participación de casi todos los perfiles y también de los que no deberían meterse entre pecho y espalda 21 kilómetros. Especialmente en la zona trasera del pelotón y en los últimos kilómetros se pudieron ver caminantes -porque a esa altura no se corre- cuya fisionomía no está recomendaba para la Vig-Bay.

No obstante, esto aparece como una cuestión mínima entre las centenares de historias que se cruzan en la prueba. Están los que lucha por la victoria, el que corre para bajar su ritmo o el que lo hace para gozar de la compañía de un amigo a ritmo relajado o el que llora al obtener su particular reto. Por estar, está la pareja en la que uno lucha por ganar y otro llega más de una hora después. También había una 'Spiderman' atlética, que llamó la atención porque parece venida desde alguna de las competiciones de carnaval. Por no faltar, tampoco lo hizo el adicto al teléfono que cubrió el último tramo con el aparato en la oreja.

Los 4.256 corredores que completaron la carrera permiten tener todas las versiones posibles de participantes y también un autobús escoba que no llegó a la media ocupación, a pesar del calor. Los voluntarios se cuentan por decenas y la meta en Baiona tenía doble o triple premio ayer. Algunos optaron -con claro acierto- por aprovechar el sol para meterse en la refrescante agua del Océano Atlántico. Acompañante durante la prueba y relajante tras completar la hazaña deportiva.

Otros optarían por volver a su casa y más de uno, especialmente los llegados de fuera, apurarían la jornada deportiva para convertirla en lúdica. Un paseo, sentarse en la hierba o una mariscada a modo de recompensa eran algunos de los argumentos que podía ofrecer Baiona. La Vig-Bay tuvo ayer todo su atractivo, era una carrera sexy.