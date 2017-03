Carreño entra en la semifinal, en la que se medirá a Wawrinka

El español, que se verá ahora las caras con el suizo Stan Wawrinka, empleó dos horas y cuatro minutos para sacar el billete a la siguiente ronda del torneo.

Al término del partido, el jugador indicó sobre sus comparaciones con Rafa Nadal que "me enorgullece que piensen en mí como relevo de Rafa, pero ya les digo que relevar a Rafa... como no vengan 20 como yo... y aún así entre los 20 sería muy difícil acercarse a él. Rafa es único y la gente tiene que entender que otro como él tardará muchísimos años en salir, si es que sale, que no es seguro. Hay que disfrutar de él y de los demás españoles que ha habido y que hay".

Sobre la victoria ante Cuevas, Carreño indicó que "es muy emocionante. Algo muy bonito que, después de tanto trabajo que vienes haciendo... no solo yo, sino mi equipo, mi familia... Todos estamos felices y creo que hay que seguir en esta línea porque los resultados están llegando. Ahora hay que trabajar todavía más fuerte".

Por su parte, Wawrinka, siguiente rival de Carreño, doblegó al austríaco Dominic Thiem por 6-4, 4-6 y 7-6(2) en dos horas y 31 minutos.n