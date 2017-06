Carmen Prelchi irá al Europeo

La jugadora del Seis do Nadal Carmen Prelchi ha vuelto a ser convocada por el seleccionador nacional júnior de balonmano, Jorge Dueñas, para preparar y disputar posteriormente el Campeonato de Europa de la categoría, que se celebrará en Eslovenia el próximo verano.

Prelchi se concentrará con el combinado español el día 23 de este mes en la Residencia de Deportistas de Fadura, en Getxo, donde las internacionales de categoría júnior realizarán una serie de entrenamientos en dobles sesiones de mañana y tarde hasta el día 28.

Posteriormente, a principios de julio, Carmen Prelchi y el resto del equipo de Jorge Dueñas viajarán a tierras francesas para disputar tres partidos amistosos ante las selecciones de Rusia, Rumanía y la propia Francia.

Seguidamente, el 23 de julio, las 'guerreras' júnior se concentrarán en Madrid para volar tres días después a Eslovenia, donde se jugará el Campeonato de Europa de la categoría.

España ha quedado encuadrada en el Grupo C junto a las potentes selecciones de Francia, Alemania y Serbia, por lo que su primer objetivo será superar la fase de grupos y conseguir el mejor cruce posible en las eliminatorias.

Carmen Prelchi ha recibido esta llamada mientras realiza los exámenes de la nueva selectividad, por lo que "no ha tenido tiempo de celebrar esta nueva convocatoria", destacó ayer en un comunicado el Seis do Nadal, que destaca que de esta manera "se recompensa una vez más el trabajo que realiza el club con el balonmano de base en la ciudad de Vigo". Prelchi fue una de las máximas goleadoras de División de Honor Plata la pasada temporada al marcar 149 tantos con el Seis do Nadal-Coia. n