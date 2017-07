Carmen Prelchi da el salto a la élite en el Granollers

Carmen Prelchi, prometedora jugadora viguesa internacional en las categorías inferiores de la selección española, dará ya el salto a la División de Honor dejando atrás el Seis do Nadal, equipo en el que se formó y en el que la pasada temporada fue ya la máxima realizadora del equipo en División de Honor Plata. A sus 17 años –cumplirá 18 el próximo mes de agosto–, la pivote cambia de residencia por razón de estudios a Barcelona y ha buscado la mejor salida deportiva por aquellos lares, decantándose finalmente por el Granollers, club de enorme tradición balonmanística que destaca por el cuidado de los jóvenes y de la cantera.

"Ella tomó la decisión de estudiar en Barcelona y su buen expediente le permitió entrar en la universidad Pompeu Fabra. Una vez dado este paso, buscamos la diferentes posibilidades para seguir jugando y nos gustó lo que el Granollers nos ofrece, tanto a nivel deportivo como de tutoría o de formación". Quien habla es María Prelchi, madre de la jugadora y, desde hace un par de meses, presidenta del Seis do Nadal. Desde este último papel, reconoce que la salida de Carmen "es una gran pena porque es una jugadora de un gran potencial y de hecho ya era nuestra máxima goleadora".

En cualquier caso, la madre y presidenta aclara que el cambio se debió principalmente a razones de estudios antes que a las deportivas. "Da el salto a División de Honor pero no era ése el objetivo. Su sueño es estudiar en Barcelona y si puede seguir disfrutando del balonmano, mejor que mejor", aclara.

Estos días, Carmen está concentrada con la selección española júnior de Jorge Dueñas, con la que disputará la próxima semana el torneo internacional Corine Chabannes en Francia y, a caballo entre los meses de julio y agosto, el Europeo de la categoría en Eslovenia.

Entre tanta actividad, buscará un hueco para organizar la mudanza a Barcelona, donde iniciará una nueva vida.n