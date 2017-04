Carlos Mouriño anuncia la decisión “irreversible” de construir un estadio y una ciudad deportiva fuera de Vigo

El presidente y máximo accionista del Celta, Carlos Mouriño, anunció hoy la decisión “irreversible” de construir un estadio y una ciudad deportiva fuera de Vigo debido a las trabas puestas por el alcalde, Abel Caballero, durante “ocho años”. “El proyecto se tambalea”, afirmó el dirigente celeste, que se preguntó por qué el alcalde anunció la propuesta de realizar una concesión administrativa cuando ésta ya había sido rechazada. “La rotunda negativa a ese planteamiento se la dimos personalmente al alcalde antes de que la publicara, argumentándole por qué era inviable, dándole toda clase de motivos que hacían imposible la aceptación de la propuesta. No sigamos con engaños. Mi duda es si personalmente el Celta rechaza en una reunión esa opción, por qué se presentó bastantes días después a la ciudad diciendo que había posibilidades de aceptación si ya estaba total y definitivamente rechazada por el Celta. ¿Manipulación?, ¿desinformación?, ¿por qué no se dijo que ya estaba rechazada?”.

Por otro lado, Mouriño instó a Caballero a no decirle cómo dirigir el Celta: “Asegura que el Celta jamás saldrá de Vigo. Le recuerdo que usted es el administrador del estadio de Balaídos, pero no es el dueño del Celta. No seré yo quien le diga cómo tiene que llevar el ayuntamiento, no sea usted quien me diga qué hacer con el Celta. ¿Por qué ese empeño en no dejar crecer al Celta? Con usted o sin usted, trataremos de crecer. Si no es en Vigo con usted, ese crecimiento será fuera de Vigo con usted”.

En la misma línea, el presidente del Celta añadió que “es lo mismo que lleva haciendo los últimos ocho años, desde que se presentó la ciudad deportiva de Valladares. Lo que ha propuesto, una vez más, es dar una patada hacia adelante, tirar balones fuera y pérdida deliberada de tiempo, Pero el problema sigue sin resolverse en ocho años. Ninguna solución. Lo digo sin acritud, sin amenaza. Es el único camino que nos deja, porque tengo que explicar a la afición y a la ciudadanía que no nos vamos, que nos echan y no hay retorno. No más silencios cómplices”.

Carlos Mouriño aseguró que a partir de ahora el club trabajará en la búsqueda de los terrenos donde construir un estadio y una ciudad deportiva, en los que el Celta invertirá unos 70 millones de euros. “A partir de hoy y ante la imposibilidad de hacer nada en Vigo, sin pudor ni vergüenza, empezamos a buscar todas las alternativas posibles fuera de la ciudad de una forma irreversible. Celtismo, afición y ciudadanía: seguiremos perseverando en dar lo mejor al Celta, en hacerlo crecer con lo que consideramos básico y fundamental para el futuro del club. No nos sentimos responsables si no somos capaces de conseguirlo. Lo que dependió de nosotros, lo hicimos bien; lo que no depende de nosotros; sigue en le aire, pendiente de la política”.

Por otro lado, explicó que solicitó comprar Balaídos por las deficiencias de la obra, en la que se invirtió menos dinero del presupuestado, afirmó que ahora mismo ve “imposible” quedarse en Vigo e indicó que no se vende el estadio porque no hay “voluntad política”. “Claro que se puede vender Balaídos, pero hay que tener voluntad política. Es muy difícil de entender lo que está pasando con el Celta. Tomar la determinación de irnos de Vigo es porque son ocho años de lucha continua sin poder avanzar ni un solo paso en nada”, afirmó, antes de apuntar a la única solución posible a la inminente marcha del Celta de la ciudad. “A no ser que el alcalde recogiera en el nuevo plan general un terreno para el nuevo estadio, cosa que no creo que haga, seguiremos adelante con nuestro proyecto. Lo tenemos decidido y es irreversible. Haremos ciudad deportiva con estadio. No tenemos fecha. Tenemos algunas posibilidades y esperamos concretarlas lo antes posible”, apuntó.