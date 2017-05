El Carballal y el Seis do Nadal ganan y el Porriño cae en casa

En categoría femenina, el Carballal venció en Gijón al Indupime Basauri (31-21) y el Godoy Maceira Porriño no pudo en su pista con el Rocasa Gran Canaria (22-28). El resultado más abultado de la primera de las tres jornadas de estos sectores cadetes lo logró en categoría masculina el Distevi Seis do Nadal, que derrotó por un contundente 55-32 al Astillero.

El Porriño es el único conjunto del área de Vigo que organiza el sector cadete. Las jugadoras de la villa del Louro afrontaban un partido muy exigente ante uno de los mejores clubes de España, el Rocasa Gran Canaria, y encajaron una derrota que les obliga a esperar el fallo de las isleñas y ganar sus dos próximos encuentros, empezando por el de hoy a las 12:00 contra el Ereintza Aguaplast.

Mucho mejor tienen las cosas las cadetes del Carballal, que saldaron su primer encuentro con un triunfo que las sitúa un paso más cerca de la fase final del Campeonato de España. Hoy, las viguesas se enfrentarán a partir de las 19:00 horas contra el Gasóleos Vallejo Fuentes Carrionas, que ayer se estrenaron con una derrota contra las anfitrionas del Balonmano Gijón (35-27). Un nuevo triunfo de viguesas y asturianas les llevará a jugarse el billete a la fase final en el choque que las enfrentará mañana a partir de las 12:00.

Por último, el Distevi Seis do Nadal masculino comenzó el sector de la mejor manera posible, con un triunfo por más de veinte goles en la localidad segoviana de Nava de la Asunción. Hoy, los vigueses juegan contra Zarautz (19:00), que ayer perdió su partido contra los locales del Nava (37-35).