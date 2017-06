Cantero: "La vuelta de Ogoke nos hará evolucionar antes"

El regreso de Sarah Ogoke al Celta Zorka ha sido recibido con plena satisfacción por su entrenadora, Cristina Cantero, que considera que la internacional nigeriana volverá a ser la referencia exterior del equipo, como al final de la temporada 2015/16, y además propiciará que el grupo evolucione más rápidamente.

"Sarah tiene la calidad y los requisitos que se necesitan y creo que es bueno para nosotros que haya vuelto porque además conoce ya al cuerpo técnico y a las jugadoras y eso nos puede hacer evolucionar antes como equipo la próxima temporada", explica Cantero.

El Celta ya intentó retener a la escolta formada en Estados Unidos al término de la campaña 2015/16, "pero no pudo ser por distintas circunstancias", señala la entrenadora celeste.

Sin embargo, la temporada pasada no fue fácil para la jugadora. "Estuvo sin jugar hasta diciembre y en Navidad fichó por el Uniao Sportiva de las Azores. Ha ido jugando seguido hasta el ‘play-off’, con partidos mejores y peores, pero estuvo en su línea. Se ha cuidado mucho físicamente y para ella fue muy importante el trabajo individual que hicimos aquí porque la hace mejorar mucho, estar bastante fina. De hecho, su final de temporada con nosotros hace dos años fue bastante bueno", indica Cantero, que revela que el regreso de Ogoke se produce porque "tanto ella, que guardaba un buen recuerdo del Celta, como nosotros, que también lo guardábamos de ella, consideramos que era una buena opción. El mercado está muy complicado y Sarah entra dentro de nuestro presupuesto. Se juntaron bastantes cosas y pensamos que era una buena oportunidad".

La preparadora céltica espera que la internacional nigeriana aporte la próxima campaña "lo que acabó haciendo en la anterior temporada que estuvo con nosotros. Que sea un referente en nuestra línea exterior, que sume en ataque y en defensa, que sea capaz no sólo de anotar, sino también de participar en la construcción del juego, dar asistencias, aportar en el rebote… Y luego dependerá de las necesidades del equipo. Si necesitamos más cosas atrás, espero que ella sea capaz de cubrirlas, y si lo que necesitamos es definición y más puntos, que siempre esté ahí".

Sarah Ogoke se ha convertido en el primer refuerzo del Celta Zorka, que ha asegurado también la continuidad de la capitana del equipo, Laura Alonso, así como de la base navarra Anne Senosiain, que jugará su segunda temporada con la camiseta celeste, y de la joven pívot Raquel Carrera, que ha firmado por dos años y continuará como parte importante del primer equipo pese a estar todavía en edad júnior.

Sin embargo, queda todavía mucho trabajo para acabar de confeccionar la plantilla. "A mí me gustaría traer alguna jugadora nacional más, pero es difícil. Ahora mismo tenemos que reforzar todas las posiciones. Hay que ver todavía las que se quedan de casa y las que no, y a partir de ahí traeremos lo que falte, pero pasa un poco como el año pasado, que es complicado porque la jugadora nacional buena se va a Estados Unidos y la que se queda es cara. Vamos a ir poco a poco. El fichaje de Ogoke se cerró antes porque ya nos conocíamos, pero para el resto tendremos que medir bastante porque además creo que vamos a tener un presupuesto más reducido que el año pasado", explica Cristina Cantero. n